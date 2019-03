“Encontrame mami”, audio de joven presuntamente secuestrado

El Alto

Una desesperada madre denunció que su hijo J. R. de 19 años, fue secuestrado por un grupo de personas cuando volvía de dejar a su novia cerca de las once de la noche del viernes pasado, en el sector de Senkata, en la zona conocida como 25 de julio en la ciudad de El Alto.

Según el audio enviado por el joven a su madre, un grupo de personas lo llevaron de manera forzada para trabajar con ellos: “Vas a trabajar con nosotros quieras o no quieras”; y amenazaron al joven que si decía algo, iban a tomar acciones contra su familia a la que conocen y tienen vigilada.

“Encontrame mami, por favor”, es una de las frases que se escucha en el audio del joven que dura más de ocho minutos.

De acuerdo al relato de la madre, la novia confirmó que la fue a dejar a su casa aquella noche en que el joven desapareció. La madre señala que hasta el momento del envío del audio, el joven ya había pasado dos trancas con dirección de la carretera de Oruro, tal como confirma el audio del joven.

El joven relata en uno de los audios, entre sollozos, que los presuntos secuestradores sabrían el detalle de sus movimientos, de su novia, su madre y su familia. Según la hipótesis de la madre, los secuestradores dieron de beber alguna sustancia al joven para que pierda la conciencia, y en el ínterin, el joven aprovechó un momento en que dijo que iba al baño para enviar audios a la madre

La señora acota que todo el fin de semana el celular del joven estuvo apagado, que el secuestrado no acostumbra consumir bebidas alcohólicas ni frecuentar grupos de amigos. Pide ayuda a la policía y a la población para encontrar a su hijo.

Las frases del audio del joven entre sollozos

-“Me están haciendo hacer algo que no me gusta”.

-“Voy a tratar de escaparme de esto. Voy a regresar”

-“Cuídense harto, les tienen bien vigilados”

-“Voy a seguir siendo el chico de siempre”

-“Me estaban desde más antes vigilando”

-“No se olviden de mí, voy a regresar”.

-“Encontrame mami, por favor”

– “Ya están empezando a venir mami, mi celular les he dicho que lo hecho perder, apenas lo he ocultado, lo voy a botar para que vean por donde me ido y me encuentren”

-“Cuánto quisiera que me encuentres”.

-“No se olviden de mí, voy a regresar”.

-“Ya están viniendo, chau”

