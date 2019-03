ENDE anuncia contrato con Electrobras y el BID para estudio de interconexión eléctrica

El ejecutivo de ENDE señaló que las proyecciones de la estatal es invertir $us 14 mil millones para generar 7 mil megavatios (Mw) para la exportación.

Joaquìn Rodrìguez, presidente de ENDE. Foto: Los Tiempos

La Paz, 11 marzo (ANF).- La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a través de su presidente, Joaquín Rodríguez anunció la firma de un contrato con Electrobras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para poner en marcha un estudio de interconexión eléctrica entre las redes de transmisión de ambos países desde la Cuenca Madera en Bolivia para la exportación al vecino país.

“Para lograr tuvimos la firma de un contrato con Electrobras y BID para hacer los estudios sobre el potencial del río Madera, esta cuenca tiene un potencial de 7.000 millones (de megavatios) que terminan en diciembre, pero no podemos quedarnos ahí porque hay que sacar esa energía a través de las líneas de interconexión, se sabrá las líneas grandes y robustas de interconexión”, señaló.

De acuerdo al audio al que accedió ANF del encuentro que sostuvo Rodríguez con medios estatales y otros invitados, el ejecutivo de ENDE explicó que la estatal de electricidad tienen el objetivo de alcanzar a producir 7.000 megavatios para la exportación que requerirá una inversión de $us 14 mil millones.

La declaración se dio en un contexto en el que los estudios técnicos y financieros advierten la no rentabilidad de megaproyectos hidroeléctricos, además de un enorme impacto socioambiental para la Amazonía.

“El estudio que se firmará el viernes en Sao Paulo con ejecutivos de Electrobras y el BID nos va a permitir completar la figura sobre una futura exportación de electricidad de Bolivia a Brasil, de establecer cuáles son las líneas de interconexión que deberíamos construir entre el sistema eléctrico boliviano y el sistema eléctrico brasileño para lograr la interconexión y la exportación de electricidad”, informó.

Dijo que el estudio también definirá las características de los proyectos hidroeléctricos, los impactos sociales y ambientales, así como la trayectoria desde Bolivia hasta Brasil.

El estudio que tendrá un costo de $us 704 mil, será financiado por una agencia de cooperación del BID de un fondo no reembolsable por un monto de $us 400 mil, mientras que el restante será pagado por ENDE y Electrobras a partes iguales.

“Tiene un periodo de ejecución de 15 meses el estudio. Hay que tomar en cuenta que el sistema eléctrico de Brasil tiene un nivel de frecuencia distinto al nuestro de 60 ciclos, de nosotros es de 50, y el estudio incluirá la solución técnica para superar la diferencia de frecuencias (…). Modelarán diferentes modelos computacionales con diferentes soluciones técnicas”, indicó.

Rodríguez dijo que el consorcio está integrado por una consultora de la Universidad Pontificia de Comillas de Argentina y dos firmas españolas. “Es un estudio de interconexión eléctrica, que esperábamos hace tiempo. Empezamos a establecer el alcance, ha llevado mucho tiempo la licitación internacional con la firma de contrato para la realización”, dijo.

Según el ejecutivo de ENDE, la firma del contrato es una muestra del interés de Brasil por comprar electricidad del país pues actualmente tiene una demanda de 80 mil megas que cada año crece entre 2.000 y 3.000 megavatios. En cambio dijo que Bolivia tiene una demanda de sólo 1.500 a 1.600 megavatios, lo cual “es muy pequeña al lado de un gigante Brasil”.

La no rentabilidad

Según datos de las empresas consultoras Geodata, Eptisa y Tecsult que hicieron los estudios para las mega hidroeléctricas de El Bala, Chepete, Rositas y Cachuela Esperanza, estos proyectos requieren una inversión de $us 11.795 millones, sin tomar en cuenta sus respectivas líneas de transmisión, superior a la deuda externa.

La Fundación Solón advirtió que el Ministerio de Energía y ENDE han ocasionado hasta la fecha un presunto daño económico al Estado de al menos $us 13 millones con el megaproyecto hidroeléctrico Chepete-Bala, cuando insisten en estudios complementarios sabiendo que la italiana Geodata Engineering advirtió de la no rentabilidad del millonario complejo.

“El precio promedio al que el Brasil compra energía eléctrica de hidroeléctricas, según el anterior Ministro de Hidrocarburos y Energía, es de $us 52 por MWh (megavatio hora) pero para que sean rentables sus costos de generación deberían ser inferiores a esta cifra, sin embargo, el costo de energía de El Bala es de $us 81 por MWh, Rositas de $us 74 el MWh, Cachuela Esperanza de $us 65 por MWh y Chepete de $us 55 MWh.