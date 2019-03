Estas fotos de Irina Shayk y Bradley Cooper confirman que siguen muy enamorados (a pesar de los rumores)

Pero David Spade fue el primero que se atrevió a poner en palabras lo que muchos pensaron. El actor compartió una foto de la actuación en su cuenta de Instagram junto al comentario: “¿Hay alguna posibilidad de que estos dos no estén f∗∗∗∗∗∗∗?“.

Para colmo, la exmujer de Cooper, Jennifer Esposito, le echó sin querer más leña al fuego al dejar un extraño comentario en la publicación. Ese ”Ja” se entendió como una manera de apoyar la teoría de Spade, aunque después Esposito explicó cuál había sido su verdadera intención. “Lo único que quería era mostrar que me había hecho mucha gracia algo que había escrito David Spade sobre mi ex. Algo que realmente me hizo soltar una carcajada. Creo que tengo derecho a pensar que algo así es gracioso”, alegó.

Ahora, semanas después de que surgiesen los rumores, hemos visto unas imágenes del cineasta junto a su novia, la modelo Irina Shayk, y la hija que comparten, la pequeña Lea de Seine.