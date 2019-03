Evo y su polémica frase en el Día Internacional de la Mujer

El mandatario boliviano al tiempo de pedir ‘cambiar de chip’ para respetar a la mujer, recordó una conversación que tuvo con su madre cuando era un niño

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







El presidente Evo Morales hoy, en el Día Internacional de la Mujer, cambiar de “chip” para garantizar el respeto al género femenino en el país. Admitió también que no es suficiente contar con normas que busquen erradicar la violencia y la desigualdad.

“Si queremos respetar el derecho y la dignidad de la mujer pasa por cambiar el chip de cada ser humano, eso es lo más difícil, no solo se trata de normas y leyes”, sostuvo el jefe de Estado durante un acto en la Casa Grande del Pueblo.

“El colonialismo, neocolonialismo; liberalismo, neoliberalismo, e inclusive el militarismo, nos ha dejado una mentalidad machista, cambiar eso tiene su tiempo. A veces las normas que emitimos no es suficiente y eso pasa por una profunda liberación, profunda reflexión”, reflexionó Morales.

Además, recordó una anécdota de su niñez. “Mi mamá me decía: ‘Evito no se pega a la mujer, quizá tu papá tiene su chola, no vendrá a comer, reniega, pero nunca me ha tocado’. Y yo le decía: ‘¿Cómo no te va a tocar mami? Si nunca te ha tocado nunca hubiera habido Evo“, afirmó.

Anticipó que el próximo miércoles 13 de marzo se aprobará un decreto supremo para que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se especialice y así pueda combatir de mejor forma esos hechos.

Anunció también la modificación de los tipos penales de violación y homicidio, la unificación de los procesos judiciales, el reordenamiento de los juzgados y la facilitación de los procedimientos de atención a las denuncias.

