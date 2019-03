Expareja de Machaca fue abandonada en primer mes de embarazo; “quiero que sea responsable por su hijo”

“Yo le diría que sea responsable, quiero que sea responsable por su hijo, que reconozca todo el daño que me ha hecho. Le diría que ¡basta!, que el tiempo de súplica ya terminó. Desde que estuve embarazada no vino ni a una ecografía, no puedo creer que me haya humillado tanto”.

Con esas palabras, la expareja de 25 años de edad del viceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca, contó que la autoridad se niega a pagar la asistencia familiar para su hijo con discapacidad.

Dijo que mantuvo una relación sentimental con el viceministro durante dos años. Recordó que cuando ella quedó embarazada, fue abandonada por Machaca. Según la denunciante, desde ese momento hasta ahora, la autoridad se desentendió del niño que ya cumplió un año y nueve meses de edad.

Relató que vive sola desde los 11 años y a sus 23 (2015) comenzó a convivir con Machaca, quien en ese tiempo era dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

En 2016, la joven recibió una primera advertencia de su mamá, quien vivía en España, sobre la relación que sostenía con el entonces dirigente. “Su madre le dijo que esa relación no le convenía, que ese hombre la iba a maltratar, que la iba a dejar sola y la invitó a que se vaya a vivir a España con ella”, explicó ayer Paola Gutiérrez, trabajadora social del servicio social de justicia de Mujeres Creando, instancia donde la mujer acudió para pedir ayuda.

La expareja de Machaca relató que con la ayuda de su madre logró tramitar su visa para viajar, pero en ese tiempo quedó embarazada. “Entonces él me pidió que no me vaya, que me quede con él y que formaríamos una familia, yo nunca tuve una familia, creí en él y perdí la visa”, dijo la joven entre lágrimas en una entrevista con Página Siete.

Cuando la joven cumplió el primer mes de embarazo, Machaca dio por terminada la relación e inició una nueva con otra mujer, contó Gutiérrez.

Desde ese momento, según la denunciante, Machaca se negó a pagar los gastos médicos prenatales, posnatales, la alimentación del niño y se negó a tramitar un seguro médico.

“Me siento usada, yo no tengo trabajo. Todo el tiempo de embarazo he estado sola, también me dejó sola cuando nació mi hijito que tiene discapacidad. Los médicos dicen que no puede caminar, que no puede hablar y no se desarrolla con normalidad. Cada vez le llamo, no me responde, me bloquea las llamadas, me tengo que humillar por unos pesos”, aseguró.

Denunció que en varias guarderías se negaron a recibir a su hijo por la discapacidad, porque no quieren cargarlo todo el tiempo. “Me dicen que no tienen tiempo para cuidar a un niño así, y por eso no puedo trabajar, tengo que vender lo que puedo o pido prestado, porque él (Machaca) me da dinero cuando puede, cuando quiere”, dijo.

Al respecto Gutiérrez, explicó que legalmente es difícil determinar cuánto debe Machaca en asistencia familiar, porque nunca se firmó un documento que certifique el pago de este dinero. “Por eso, Machaca manipuló esta situación a su favor, le da cuando quiere y el monto que él decide. A ella no le quedó más que someterse”, afirmó.

Según la trabajadora social, el viceministro le daba montos de 200 o 1.000 bolivianos a cambio de que la joven acceda a tener relaciones sexuales con él.

“Pero no solo eso, aparte de ese chantaje sexual, él (Machaca) le daba dinero a cambio de que no lo denuncie y le decía que si ella lo denunciaba, él le iba a quitar al niño y como era autoridad, él iba a ganar siempre”, indicó.

Mujeres Creando anunció que procesará a Machaca para que pague al menos 3.000 bolivianos mensuales para la manutención del niño.

La joven contó que su hijo tuvo que nacer por cesárea y la herida de la cirugía se infectó. “Él me dejó sola en ese momento, me dejó convaleciente y se fue de viaje”, denunció.

La joven aseguró que vive en zozobra porque Machaca sigue buscándola para amenazarla. “Tengo miedo, solo quiero que se haga responsable”, expresó.

Las agresiones

Los insultos Según la trabajadora social de Mujeres Creando, la expareja de Rodolfo Machaca denunció que fue víctima de agresión psicológica por parte de la autoridad. “Le decía: ‘ya no te quiero, ya no me sirves, yo estoy para otras mujeres’, es decir la menospreciaba”, sostuvo Gutiérrez.

Desesperación La denunciante contó que su madre le recomendó que obedezca a Machaca en todo lo que le pida, “mientras le ayude con dinero” para el niño.

Mentiras La víctima sostuvo que en más de una oportunidad, la autoridad le ocultó que tenía trabajo y dinero para evitar cancelar los gastos del niño.

Machaca anuncia proceso contra Mujeres Creando por dañar su imagen

El viceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca, rompió el silencio ayer para anunciar un proceso legal contra Mujeres Creando que apoya la denuncia de su expareja, quien lo acusa de no cumplir con el pago de asistencia familiar de su hijo con discapacidad.

La autoridad dijo que la agrupación feminista daña la imagen del niño y de él como autoridad “con fines políticos y oscuros”.

“Está afectando los derechos de mi niño especialmente y a mi familia, no pueden hacer política con un niño. (Quién sabe) cuántos niños estarán afectados por Mujeres Creando. Yo he asumido la responsabilidad como padre para que mi hijo esté muy bien criado porque lo amo”, aseguró la autoridad.

Machaca sostuvo que cada mes y sin orden judicial deposita en una cuenta bancaria un monto de dinero, que no especificó, para que su expareja pague los gastos del bebé.

“Los descargos serán presentados ante las autoridades competentes. Tengo todos los comprobantes del banco”, afirmó.

La autoridad también señaló que su hijo no sufre de ningún tipo de discapacidad.

“Son falsas las acusaciones de Mujeres Creando que buscan mellar mi dignidad como padre y ahora como autoridad”, indicó.

Al respecto, la representante de Mujeres Creando, María Galindo, manifestó su indignación ante el anuncio de Machaca.

“Es una vergüenza, nosotros solo queremos que el Viceministro cumpla con su deber. La asistencia familiar no es una limosna que él tiene que pagar cuando se le ocurre, el monto que se le ocurre y además de eso, exigir a cambio de ese dinero, intimidad sexual, eso no puede ser”, aseveró Galindo.

La feminista aseguró que en una conferencia de prensa, se mostrarán todos los documentos que prueban los depósitos “eventuales y mínimos” que pagó la autoridad a su expareja.

“Lo único que queríamos era que él venga, que cumpla, no queríamos hacerlo público (…) El único que está dañando la imagen del niño, es él por no pagar la asistencia que le corresponde”, sostuvo.

Añadió que no teme al proceso anunciado por Machaca. “Que haga fila detrás de todos los que nos han amenazado con juicio, no nos va a intimidar”, dijo.

Página Siete / María Carballo / La Paz