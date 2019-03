Expresidente de Cotas: “Yo denuncié el robo millonario en la cooperativa”

Santa Cruz.- El expresidente de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz (Cotas), Iván Uribe, rompió el silencio y lo hizo para aclarar que fue su persona quien detectó el robo millonario de los Bs. 53 millones y además fue quien denunció el hecho delictivo.

Uribe señaló que problemas de flujo de dinero provocaron que se busque, dónde estaba el problema y por qué faltaba liquidez a la cooperativa.

Uribe afirmó que si él estuviera involucrado en el hecho, el robo se hubiese escondido.

Uribe señaló “Estoy aquí dando la cara” y dijo que las investigaciones identificaron al ex director de marketing, Hubert Gil, como el “cabecilla” del robo millonario.

Dio a conocer el modus operandi que era utilizado. Simulaban y usaban el nombre de socios que anteriormente habían sacado equipos a través del programa “Cotas en Cuotas” y disimulaban el gasto y los pagos en 53 cuentas que tiene la cooperativa por lo que se le hacía difícil a la auditoría detectar el robo. Admitió que esta vez fueron perforados los controles.

El extitular de la cooperativa dijo que teme ser procesado, detenido y que su vida está en peligro ya que tiene una operación del corazón. Además manifestó que teme una intervención del Gobierno a la cooperativa.

Iván Uribe remarcó que él no quiere ser el “sepulturero de Cotas”, por lo que espera que la investigación dé con los autores de este hecho delictivo.

“No me voy a escapar, no estoy huyendo, no tendría por qué”, así respondió el exejecutivo de Cotas ante los rumores de que su persona ya había salido del país para evitar el proceso en su contra.

“Soy un hombre viudo, madre y padre de mis hijos” manifestó, “enfrentaré y responderé las interrogantes de los fiscales”, afirmó.

“Si hay un desgobierno en Cotas, Cotas no va aguantar”, afirmó, por que la cooperativa tiene demasiados compromisos económicos. Reconoció que el robo, si afectó a Cotas., pero el patrimonio de la cooperativa y su economía, está intacta.

“La salud financiera de Cotas es buena con un patrimonio de más de 400 millones de dólares por lo que los rumores de quiebra quedan descartados”, aclaró Uribe.

Uribe manifestó que ya no confía en su entorno que lo acompañó durante su gestión.

Aclaró sobre la compra de terreno a CRE de que fue una buena venta que sirvió para modernizar sus instalaciones y habló que la venta de Activa TV era un mal negocio ya que COTAS es una empresa de telecomunicaciones y no así de multimedia lo cual dejó en claro qué se concentrarán en la tecnología de Telecom

Fuente: Gigavisión