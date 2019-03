Fabiana Rosales contó cómo cambió su vida junto a Juan Guaidó: “Ambos estamos comprometidos con lo mismo”

“Era la primera vez que me separaba de mi niña. Tenían que ser dos días y fueron dos semanas”, dijo. “Fue duro. Duro para ambas. Por primera vez estar lejos, vernos pocos minutos por videollamada. Para mi fue muy duro como mamá, para ella fue difícil como bebé. Pero lo asumió con una madurez, se quedaba muy tranquilita. Mi mamá me contaba que después se ponía un poco triste. Yo, en llanto cuando colgaba. Me hacía mucha falta abrazarla, despertarme con ella, dormir con ella”.