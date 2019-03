Farah, un especialista en la formación de talentos

Imponente, experimentado y amable, así se presenta Juan Carlos Farah, un especialista, como pocos técnicos nacionales, un educador y formador de talentos infantiles y juveniles forjado con la experiencia de haber sido un zaguero fornido en su carrera como futbolista y capacitado por su recorrido como técnico en divisiones inferiores.

Hoy dirige la selección nacional Sub-15, con la que afrontará su primer reto, el cuadrangular de Croacia (Sub-16) y el que servirá de fogueo para el desafío en el horizonte, el Sudamericano Sub-15 a desarrollarse en Bolivia en noviembre de este año.

– ¿Cómo llegó a la selección Sub-15?

– Estuve con la Sub-20, asistiendo al profesor Vizuete, como segundo ayudante de campo. En principio yo presenté un proyecto a la selección boliviana para trabajar con todas las selecciones. Fui el único boliviano que presentó un trabajo coherente y la federación ya lo conocía, porque hace 15 años que lo elaboramos, pasaron por varios presidentes y el único que nos dio la posibilidad de trabajar y transmitir nuestras experiencias fue César Salinas.

– ¿Cómo evalúa a los muchachos de la Sub-15 con los que ya trabaja?

– Como nunca la federación está apoyando a las divisiones menores, por lo que este proceso a un mediano y largo plazo irá rindiendo sus frutos. Siempre hemos tenido talento, pero nunca se los preparaba como hoy, nunca se daba la posibilidad de tener torneos internacionales de preparación. Jugando este tipo de partidos los muchachos perderán ese miedo escénico que suelen tener cuando se juega con equipos extranjeros. Eso se está notando de a poco, como se hizo con la Sub-20 y ahora muchos de esos muchachos ya están siendo figuras en sus equipos profesionales.

– ¿Cómo se gestiona el cuadrangular en Croacia?

– Este torneo lo está organizando la UEFA y se lo hace en la casa del subcampeón del mundo, además es un torneo Sub-16 muy importante que el presidente de la federación y el comité ejecutivo me confiaron como preparación para el Sudamericano Sub-15. Ese roce internacional con selecciones europeas les dará una madurez a estos chicos.

– ¿Cómo preparar a los juveniles para encarar a selecciones que arrastran procesos muchos más largos, aun siendo Sub-16?

– Nosotros estamos viajando con un 95 por ciento de jugadores Sub-15 , sólo llevaremos dos o tres muchachos de 16 años y, a pesar del corto tiempo de trabajo en conjunto, iremos a que los chicos ganen experiencia, sin descuidar los resultados. Para lo que convocamos a los chicos que más experiencia tuvieron con sus clubes o academias y ésta vez convocamos a jugadores de todos los rincones del país.

– ¿A qué jugadores destaca en este proceso?

– Tenemos un arquero que jugó la Copa Simón Bolívar, Enzo Rodríguez, también tuvimos la sorpresa grata cuando fuimos a hacer el microciclo en el trópico, porque nos encontramos con Ronal Huanacota, que salió campeón en los Juegos Plurinacionales y tiene las mismas condiciones que estos chicos que jugaron torneos internacionales.

Después, tenemos muchos futbolistas de buen biotipo con experiencia destacada en certámenes internacionales y algunos que ya entrenan con sus equipos profesionales.

– ¿Cuáles son las diferencias trabajando con juveniles Sub-15 en comparación con los de la Sub-17 y Sub-20?

– Con la Sub-15 se empieza el proceso de selecciones y en ese sentido es un trabajo muy delicado, porque son chicos que están constantemente con cambios hormonales y en la parte psicológica son muy inestables, y ahora con el laboratorio que puso la FBF nos ayudará a perder esas motas que tenemos los bolivianos con falta de motivación, de no sentirse ganador, falta de concentración, para no sentirse menos que los demás. Toda esa gente de la federación nos ayudará mucho, porque eso debe estar a cargo de un especialista.

– ¿Cuáles son las deficiencias de estos muchachos?

– La desconcentración, la indisciplina. Nosotros hicimos exámenes físicos y notamos que los chicos no se cuidan en la parte dental y en la musculatura se trabaja muy poco. Hay ese mito de que menores no pueden trabajar con pesas, pero se puede trabajar con el mismo peso corporal, y eso se lo hemos recomendado, porque hay ejercicios que estimulan el crecimiento, prueba de eso es Marcelo Martins, porque sus papás son pequeños de estatura, pero con él trabajamos mucho en eso. Recuerdo que cuando tenía 15 años me llegaba al hombro, y ahora él mide 1,90 y yo 1,85.

– En contrapartida, ¿cuáles son sus fortalezas?

– Cada vez que voy a cursos para actualizarme siempre escucho lo mismo, destacan la riqueza técnica que siempre tienen nuestros jugadores, esa picardía, esa habilidad que es innata y con un trabajo físico acorde a la edad podemos hacer que esa fortaleza sea mucha más fuerte, y la puedan aprovechar mejor dentro de la cancha con relación a los rivales.

FARAH FORMÓ A MARCELO MARTINS

Farah participó en el proceso de formación de varios jugadores, como Gilbert Álvarez, Romel Quiñonez, Leonel Justiniano e incluso Marcelo Martins.

“Empecé a trabajar en la Sub-15 de Oriente Petrolero. Ahí fue donde lo tuve (a Martins) desde sus 13 años, él trabajó conmigo en la Sub-15 y en la Sub-19, para luego pasarlo a la Primera B y cuando tenía 15 años lo subimos al primer equipo. El resto ya lo conocen (…)”.