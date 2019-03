Fórmula 1: Quiénes serán los protagonistas de la temporada 2019 que arranca este fin de semana

En tanto que este año el calendario vuelve a presentar 21 fechas con los mismos escenarios que en 2018. Para la estadística, el 14 de abril en China se correrá la carrera número 1.000 de la historia. En lo deportivo no hay grandes cambios. Se puede mencionar la incorporación del punto para el piloto que haga el récord de vuelta en carrera y logre terminar entre los diez primeros. Esa unidad también la sumará su equipo. Esta variante no estaba en el reglamento desde 1959, pero en principio no movería la aguja a la hora de la definición del campeonato. Esto apunta más a mejorar el espectáculo en pista motivando a los corredores.