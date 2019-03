Gobierno augura ‘fracaso’ a la movilización de médicos contra el SUS

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, afirmó que la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia pretende maniobrar al sector de salud contra el SUS por intereses y réditos políticos.

Salud augura ‘fracaso’ a la movilización de médicos contra el SUS





Una pasada manifestación de los médicos en La Paz

ABI / La Paz

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, afirmó el lunes que la anunciada movilización del Colegio Médico de Bolivia, para después del feriado de Carnaval contra la implementación del Sistema Único de Salid (SUS), está destinada al “fracaso” porque es “política”.

“Ahora la movilización, anunciada por el Colegio Médico, me parece que va quedar en un elemento sin fuerza (…) y, definitivamente, embarcarse en un lucha con una clara bandera política, sin ningún fundamento, como nuevamente quiere llevar la dirigencia del Colegio Médico, está destinada al fracaso”, dijo a la Red Patria Nueva.

Según medios de prensa, en febrero, el Colegio Médico de Bolivia decidió retomar las medidas de presión desde el 6 de marzo próximo en contra de la implementación del SUS, que entró en vigencia desde el viernes último.

Terrazas afirmó que la dirigencia del Colegio Médico pretende maniobrar al sector de salud contra el SUS por intereses y réditos políticos.

Pidió a los médicos no usar a los estudiantes universitarios de medicina en sus movilizaciones, porque tiene fines electoralistas.

Por otra parte, dijo que se desvirtuaron los dichos del Colegio Médico que pronosticaban un colapso de los hospitales con el seguro gratuito de salud.

“Los hospitales no se han abarrotado como lo esperaban, no hay filas de 10.000, de 20.000 personas, no se han volcado los 5,4 millones de habitantes que se incorporaron al SUS al hospital”, sustentó.

