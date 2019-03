Gobierno: En el Chapare se destruyó más pozas de droga y Yungas tiene más coca ilegal

Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, sostuvo este lunes que el Chapare, Cochabamba, es la zona donde más pozas de maceración fueron destruidas y que los Yungas, La Paz, es territorio donde se produce más coca excedentaria e ilegal.

“Donde más fosas de maceración se han destruido es en el trópico de Cochabamba. Otro de los ejemplos, el año pasado (2018) hemos erradicado más de 11.000 hectáreas de coca excedentaria e ilegal en Bolivia; en el trópico se han erradicado más de 8.300 hectáreas y en los Yungas de La Paz, de acuerdo al Monitoreo de Coca…es donde más coca excedentaria e ilegal hay, el año pasado hemos erradicado solamente 3.000 hectáreas”, aseveró durante una audiencia pública de rendición de cuentas.

Los datos, dijo, echan por tierra observaciones y cuestionamientos de analistas y políticos a la lucha antidroga boliviana, sobre todo después de la emboscada a dos patrullas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en la localidad de San Rafael, en el Trópico de Cochabamba.

“Es cierto también siempre habrán malos bolivianos, malos productores y malas organizaciones; un ejemplo, la emboscada a nuestras dos patrullas en San Rafael que cumplían un plan de operaciones justamente en el Trópico de Cochabamba, en la localidad de San Rafael. Unas cuantas personas, delincuentes; eso sí, bajo ninguna circunstancia el Estado ni las autoridades responsables vamos a permitir que mellen la dignidad de nuestros policías. No hay intocables; no hay ni zonas ni áreas libres en el territorio nacional donde no esté la Policía”, advirtió.

Cáceres resaltó que la ONU y la Unión Europea (UE) fortalecieron la capacidad institucional para la lucha contra el narcotráfico y que actualmente Bolivia es uno de los países de la región que mejor está en la lucha contra el narcotráfico.

“Por eso apostamos a la regionalización de la lucha antidroga. Estamos mejor que Colombia y mejor que Perú”, resaltó. (11/03/2019)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz