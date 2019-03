Golpean y queman vehículo de presuntos violadores

Cochabamba.- En la zona de la Maica, inmediaciones del puente Quenamari, dos hombres fueron detenidos, uno se dio a la fuga pero fue atrapado minutos después. Están acusados de violar a dos menores, las cuales habrían sido llevadas con engaños hasta el lugar en un taxi.

Los vecinos se alertaron al escuchar los gritos que provenían de un maizal. Una vez retenidos los presuntos violadores, observaron que en el interior del motorizado existía una gran cantidad de bebidas alcohólicas, preservativos, cuadernos de las menores y su ropa interior.

Esta escena enardeció a los presentes que no sólo golpearon a los sujetos, prendieron fuego al vehículo, dejándolo arder por completo, en el mismo lugar donde encontraron a las víctimas.

“Es la primera vez que pasa en la zona, cuando llegué vi a la gente corriendo por todo lado diciendo agarren, agarren. La primera reacción ha sido hay que agarrarlo, ahí es donde lo hemos agarrado, cuando me enteré que era de una violación, no lo hemos dejado ir, lo cargamos a la camioneta para que lo reconozcan” relató una de las vecinas.

Uno de los detenidos indicó que fue contratado por dos horas, que incluso no le pagaron lo acordado y al ser descubiertos fue amenazado con un arma de fuego.

“Me dijeron que pagarían por hora, me llevó con pistola, me dijo si hablas te voy a matar, fuimos hasta el otro lado, yo me asuste y conduje más allá. No los conozco yo” relató el chófer del motorizado.