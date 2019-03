Hurtado: Los empresarios no están contratando más personal por el doble aguinaldo

Fernando Hurtado, nuevo presidente de Cainco sostiene que dooble aguinaldo no se debiera pagar



El nuevo presidente de Cainco pasó por los micrófonos del Bunker de Radio Marítima, conducido por Agustin Zambrana y señaló que es necesario analizar nuevamente el impacto del doble aguinaldo para todos los sectores y qué en lo personal no cree que esta es una medida que se deba incentivar y motivar. “Lo que el doble aguinaldo está ocasionando es que los empresarios no contraten más trabajadores. Es muy duro”, fueron las palabras de Hurtado.

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker