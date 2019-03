Incubadoras no abastecen para atención de bebés prematuros en Cochabamba

Se ha vuelto “normal” que el maternológico Germán Urquidi esté colapsado, pero ahora los médicos, enfermeras y madres muestran su preocupación y denuncian que la sala de terapia intensiva, donde hay 22 incubadoras, prácticamente sólo alcanza para la mitad de los bebés que requieren esa atención en este hospital de tercer nivel.

El pasado viernes seis recién nacidos necesitaban estar en incubadoras, pero seguían en la sala de partos porque no habían artefactos libres para ellos.

“Nacen prematuros de 800 gramos que obviamente deberían venir acá (terapia intensiva), recibir ventilador, pero los dejamos ahí con puntas nasales, porque no nos queda otra, no podemos sacar un bebé de acá (terapia intensiva) para poner al otro”, dijo una doctora.

Los Tiempos recibió la denuncia que dos bebés fallecieron hace algunos días por falta de incubadora. El director del Germán Urquidi, Rubén Arandia, confirmó la muerte de los recién nacidos, sin embargo, dijo que los decesos “se dieron en terapia intensiva neonatal” y que sería una situación recurrente en bebés que “están bien enfermos”.

Agregó que el colapso en el hospital “lo hemos tenido siempre, antes y después del SUS. No es nuevo”.

Sin embargo, otro galeno confirmó que los recién nacidos murieron el pasado lunes, porque no fueron ingresados al Área de Neonatología y fueron acomodados en la sala de partos, lejos de sus madres. Estos bebés esperaban que una incubadora se libere.

“Cuando los bebés nacen en partos normales se van con su mamás y comparten camas, pero los que son prematuros y con bajo peso no podían estar con su mamá, debían estar en incubadoras o cunas térmicas, pero no lo estaban, por alguna razón fueron puestos en sala de partos”, dijo.

“En sala de partos no debería haber ni un solo bebé, pero tenemos seis y a veces hay 12”, dijo otra doctora. En tanto, otro funcionario indicó que las muertes por falta de incubadoras ya son muy comunes y que las autoridades no lo revelan. “No te lo van a decir nunca, te dirán que ha muerto de otra enfermedad, pero la situación es terrible”, indicó. Sin embargo, Los Tiempos no pudo contactarse con los familiares de los recién nacidos que fallecieron.

El personal entrevistado teme decir su nombre y brindar más detalles de la situación por temor a represalias, pero aseguran que trabajan en pésimas condiciones porque las autoridades no responden a las demandas realizadas hace años para equipar el nosocomio.

Una madre que esperaba ver a su hijo en Neonatología señaló que muchas mamás con bebés prematuros que requieren incubadoras deben buscar otro hospital particular donde llevarlos, pero otras que son de escasos recursos no pueden hacer lo mismo.

“Yo he tenido suerte”, dijo. Su bebé nació prematuro y había incubadora libre.

Este panorama no sólo se vive en Cochabamba también se ha registrado casos en Santa Cruz y Beni, donde incluso se reportó el deceso de madres e hijos por falta de equipos médicos adecuados y personal preparado para una atención especializada.