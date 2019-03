Indígenas Qhara Qhara responden al Gobierno: “Nosotros no dependemos de ninguna ONG”

“El Ministerio de Desarrollo ha traído hojas de coca a la marcha y no por eso somos masistas”, añadió el excuraca.

El excuraca de la nación Qhara Qhara, Samuel Flores. Foto: ANF

La Paz, 20 de marzo (ANF).- Los indígenas de la nación Qhara Qhara que arribaron a La Paz el pasado lunes, tras una caminata de 40 días desde Sucre, rechazan que su protesta sea alentada por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como sostiene el Gobierno y remarcaron que su movilización es legítima e independiente.

“Nosotros no dependemos de ninguna ONG, la nación Qhara Qhara es independiente”, remarcó el excuraca de la nación Qhara Qhara, Samuel Flores.

Las declaraciones surgen luego de que diferentes autoridades de Estado desconocieron la movilización de los indígenas, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Justicia Indígena, Gilvio Janayo, que afirmaron que la protesta es pagada y promovida por fundaciones no gubernamentales.

De acuerdo el excuraca Flores, el Gobierno utiliza información falsa para desprestigiar la movilización que busca la restitución de sus territorios ancestrales, mediante la aprobación de un proyecto de ley.

“El señor viceministro (Janayo) debe demostrar ante las instancias jurisdiccionales (su afirmación). Está manejado una falsa información, no dependemos de ninguna ONG, la nación Qhara Qhara es independiente”, reiteró.

Asimismo, relató que durante la caminata el Ministerio de Desarrollo Rural les envió bolsas con hoja de coca para los movilizados y no por eso “somos masistas”. E incluso, remarcó, los alimentos que consumían son de sus propias comunidades y no financias por ONG.

“El ministerio de Desarrollo a la marcha ha traído coca, no por eso somos masistas. Hemos recibido en el camino alimentos de los comunarios, eso no significa que somos parte de ellos. Durante la marcha compartimos alimentos con los policías, esa alimentación trajimos de nuestras comunidades, no es financiada como dice el Gobierno”, aseguró.

El representante de la nación indígena lamentó las declaraciones del titular del Viceministerio de Justicia Indígena que desacreditó la protesta. Exigió que se retracte de sus declaraciones o demuestre con pruebas sus afirmaciones.

“El viceministro tiene que demostrar con pruebas que somos financiados por ONGs, caso contrario debe dar un paso al costado porque está yendo en contra de los pueblos indígenas”, aseveró.

Marchistas

Los marchistas que arribaron el lunes a La Paz descansan en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a la espera de una respuesta a sus demandas de parte del Gobierno.