Irán: recambio generacional en la Revolución Islámica

Lo más destacado de la actividad del Imán es el sermón que expone en la ceremonia de los días viernes en la mezquita que se le asigna. Lo bueno de esto, sin embargo, es que él no tiene siquiera que escribir el sermón. El texto se enviaba vía fax y actualmente lo reciben por correo electrónico de la Oficina Central de Oraciones de los Viernes desde Teherán. Pero incluso si el texto de Teherán se retrasa o no llega, el Imán no debe preocuparse. Todo lo que necesita es arengar en tres temas centrales: a) Culpar al “Gran Satanás” estadounidense por todos los problemas bajo el sol, incluidos los múltiples fracasos de la República Islámica, B) elogiar al fallecido Ayatollah Khomeini por ser el hombre que “revivió el Islam” y, c) Orar por la vida eterna del actual “Guía Supremo” para que pueda unir a la humanidad bajo el estandarte de la “Revolución Islámica”.