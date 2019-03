Jessica, la Maestra que apunta alto

La Maestra FIDE (MF) Jessica Molina Chambilla (Tiquipaya, 6 de marzo de 2000) es la actual bicampeona nacional Sub-20 y se perfila para ser una de las mejores ajedrecistas del país, ya que está detrás de los títulos de Maestra Internacional (MI), que ya tienen tres pensadoras bolivianas, y de Gran Maestra (GM), la máxima distinción a la que puede llegar un deportista en esta disciplina.

Jessica se consagró bicampeona en el torneo que se realizó en Oruro hace una semana y con ello demostró que es la mejor del país en esa categoría.

También se clasificó al torneo Sudamericano que se desarrollará en Asunción, Paraguay (del 11 al 18 de mayo), donde nuevamente intentará meterse dentro del podio, tal y como lo hizo el año pasado, cuando obtuvo el bronce.

“Mi objetivo en ese torneo es estar dentro las tres primeras, pero mucho mejor si logro ganar porque si lo consigo me darán mi segunda norma MI y estaré más cerca de obtener ese título”, sostiene la joven de 19 años.

Para conseguir el MI, un ajedrecista necesita tres normas mediante buenos desempeños internacionales.

Actualmente en Bolivia hay tres pensadoras MI: la cruceña Nataly Monroy, la tarijeña Lucía Estrada y la cochabambina Daniela Cordero.

En el Sudamericano Sub-20 de 2018 Jessica no solo cosechó el bronce, sino que también obtuvo el grado de MF, además de su primera norma de MI. “Estoy feliz por lo que hice, pero quiero seguir sumando”, dice la deportista nacida en Tiquipaya y que se inició en esta disciplina a sus siete años gracias a su hermano mayor Rubén.

“Cuando era pequeña mi hermano me enseñaba el ajedrez. Al final llegó a gustarme porque no solo me divertía, sino que me ayudó en la vida, como en mi colegio, y a tomar decisiones importantes. Además, lo que me encanta es que no tiene nada que ver la fuerza, velocidad u otras cosas físicas, sino que es más tu capacidad mental”, indica Jessica, quien tiene más de 20 títulos nacionales.

A partir de ese instante comenzó a mejorar en su juego y a sus 10 años se convirtió por primera vez en campeona nacional y se clasificó al Panamericano de Brasil.

También asistió a sudamericanos y Olimpiadas Mundiales: a las de 2016 en Bakú, Azerbaiyán, donde obtuvo la norma de Candidata a Maestra (CM), y de 2018 en Batumi, Georgia, donde ganó la mitad de sus partidos.

En cuanto a medallas internacionales, aparte del bronce en el Sudamericano también consiguió ese metal en el Panamericano de la Juventud de Santiago de Chile en Sub-18, en 2018; además de dos oros en los Juegos Estudiantiles de 2014 que se realizaron en Brasil.

Pero estos logros no la dejan satisfecha, ya que apunta a obtener el título de GM, que en Bolivia solo lo tiene Osvaldo Zambrana, de Sucre.

“Ese es el sueño que tiene todo ajedrecista, pero hay que trabajar mucho para eso y voy a seguir”, enfatiza Jessica.

La Maestra Jessica Molina posa con todos sus trofeos conquistados en su carrera. Foto: Fernando Cartagena

Quiere ser una gran entrenadora

Jessica Molina no solo tiene sueños personales a nivel deportivo, sino que también quiere convertirse en una gran entrenadora de ajedrez para enseñar esta disciplina a niños y niñas. Por ello maneja con su hermano Rubén el Club de Ajedrez Mentes Brillantes de Cochabamba.

“El año pasado comencé a enseñar. Tuve varios estudiantes en el club de mi hermano. Quiero seguir formando a más gente en el ajedrez porque hay muchos interesados y quiero que hagan este deporte, en especial los niños. Me llena de satisfacción y orgullo poder transmitir mi experiencia”, dice Jessica.

Actualmente radica en Oruro, donde prepara a la pensadora local Catalina Ameller, con quien fue como su entrenadora el año pasado al Mundial Juvenil en España.

“Estaré un año en Oruro porque estoy con un proyecto: vamos a expandir el Club de Ajedrez Mentes Brillantes, abriremos una sucursal en esta ciudad y ya hay pedidos de varios niños, eso me emociona”, indica.

Rubén y Jessica no son los únicos miembros de su familia que manejan el club, ya que también lo hacen sus hermanos Richard y Jacqueline, quienes igual se interesaron y practican el deporte ciencia.

Son nueve hermanos en total, pero Jeshel, Carla, Arminda, Víctor y Guillermo no se dedicaron mucho al ajedrez.

“Estoy muy agradecida con mis padres Yolanda y Carlos, quienes si bien no pudieron ayudarme económicamente con este deporte, porque se necesita de mucho dinero, sí me brindaron todo su apoyo”, recalca.

La Razón Digital / Marcelo Avendaño / La Paz