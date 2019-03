Jordán: “Busquemos una solución global, todos somos víctimas del racismo en todas las canchas del país”

El Presidente del Club, Juan Alfredo Jordán junto al Directorio, brindó una conferencia de prensa, solidarizándose y repudiando toda clase de racismo y discriminación, un tema general que ocurre en diferentes campos deportivos y que tiene que ser tratado por todos los clubes para evitar su continuidad.

“Estamos pidiendo que haya una reunión del fútbol boliviano, en base a eso comenzar una campaña para erradicar este tema, estamos en desacuerdo y repudiamos cualquier hecho de discriminación y racismo, cosa que está sucediendo en todas las canchas del país. A nombre del Club Blooming nos solidarizamos con todas las personas que sufrimos en carne propia este tema” indicó Jordán que además aprovechó la oportunidad para pedir la unidad y que no usen a Blooming de chivo expiatorio “Es el momento de unirnos, no usen a Blooming como chivo expiatorio por perjudicar el buen momento por el que se encuentra la Institución, que no se vuelva este tema un tema racial entre occidente y oriente, estos viene de toda la vida, todos somos víctimas lo vuelvo a repetir, en todas las canchas del país” remarcó.

Contundente fue el mensaje que lanzó la Institución, basado en buscar la solución mediante la unidad y el trabajo en conjunto, evitando la confrontación y la búsqueda de ventajas extrafutbolísticos “Pido a las máximas autoridades del Fútbol Boliviano que no insten a los clubes a que metan cizaña, a que soliciten quita de puntos, temas económicos, esto se gana jugando once contra once, busquemos una solución global para erradicar el racismo”concluyó.



