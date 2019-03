La creatividad local estalla con música urbana, rock, pop latino y morenada

Luis Gamarra escribió su tema con un ganador de seis Grammy, Charango muestra un trabajo de tres años, Bonny Lovy en una iniciativa con dos artistas más y María Juana apuesta por la contagiosa morenada.

Javier Méndez Vedia

Prometen ser exitazos. Bonny Lovy ha lanzado Un poquito más allá y con ese tema espera “marcar la historia de la música urbana de Bolivia. Será la más fuerte de todas”. La canción es una iniciativa internacional y también la presentación de los primeros artistas de La Franquicia, el sello discográfico de Bonny Lovy. Estos músicos son el chileno Pablo Feliú, que ya tuvo una recordada presentación con Alkilados (¿recuerdan el single Ya estaba claro?) y la cantante paraguaya Milady, que a sus 16 años debuta internacionalmente.

“Queremos mostrar la versatilidad con la que trabajamos. Nos adaptamos a cualquier estilo que esté sonando. Podemos hacer cualquier tipo de música. La gente puede esperar cualquier cosa del Bonny. Hemos hecho Muchachita, Noche en Hawaii, Ella me persigue… cosas que no se habían oído antes en Bolivia. Esta canción no será la excepción. La próxima será mucho mejor. Todo el tiempo vamos a actualizarnos”, dijo el productor que canta.

La maqueta del tema se grabó en Chile, la grabación de voces en Paraguay y la producción final en Bolivia. La mezcla y masterización se realizó en Colombia. El video se rodó en Argentina. El tema ya está en YouTube.

Rock de Charango

Sus temas tienen destellos propios y guiños a Led Zeppelin, Pink Floyd, Cerati y Genesis. “Es así porque son canciones de diseño. Los temas fueron hechos por todos y hay referencias”, comentó Cristóval Ulloa, vocalista del grupo. El álbum se llama Noche 3 y hay guitarra, sintetizadores, bajo, batería y voces.

La voz propia y poderosa de este grupo puede escucharse en Spotify y también en SoundCloud. Lo integran Richard Jiménez en batería, Juan Rodríguez en bajo, Ulloa como voz principal, Toño Ulloa en guitarra y Kathia Simons en voces. Los 79 megas del disco se pueden descargar en mediafire.com, buscando ‘charango-noche 3’.

La madurez del grupo se filtra en cada compás. El trabajo en estudio tomó tres años, incluidos los lapsos que sirvieron para ensayar y arreglar; sin embargo, la composición empezó mucho antes. El resultado es un producto que reúne lo mejor de esta interesante banda, que ya dio muestras de su talento en el festival Nuson en Cochabamba.

María Juana

El idilio de este grupo con su público surgió a fuerza de morenadas. Flecha al corazón será parte de un futuro disco, el sucesor de María Juana 10, que vendió 5.000 copias. El grupo aún no ha puesto sus temas en streaming, porque su público quiere ver las tapas, las fotos interiores y el disco compacto. El video se puede ver en YouTube. Ya tiene casi 20.000 reproducciones.

Luis Gamarra

La apuesta del compositor es un ritmo contagioso y romántico. Por un beso fue escrita con Thom Russo, ganador de 16 Grammy, y con Ale Alberti (que compuso los hits Se vuelve loca para CNCO y Celoso para LeLe Pons, además de temas para Becky G). En el video están la presentadora de televisión Anabel Angus y Marco Antelo. Luis trabaja haciendo hamburguesas y deja su turno para cumplir su sueño: cantar, triunfar con su tema y encontrar el amor. En el video, que ya tiene 65.000 visualizaciones en YouTube, aparecen Elu González y Caro TV. El tema es parte de un futuro disco de seis canciones.

