La Reina del Flow, la serie colombiana de amor y venganza, llegó a la TV por cable para toda América Latina

—¡Me encantó! Fue un personaje que desde que leí el casting sabía que quería hacerla, yo quería hacer Gema, no quería ninguno de los castings que hice. Toda la energía se la puse a este personaje porque me gustaba el drama de ella, me gustaba el conflicto que tenía y sabía que no me iba a aburrir, sabía que me iba a exigir y desde hace algún tiempo decidí eso en mi carrera: que no iba a pensar en si era para cine, para televisión o teatro o si lo iba a ver mucha gente o poca sino el personaje. Si el personaje me gusta lo voy a hacer porque no me voy a aburrir, porque voy a descubrir cosas, porque si no me va a generar como actriz incomodidad, insatisfacción al final. Fue una gran elección y la gran ventaja es que tuve todo ese placer al hacerla y fue un éxito también.