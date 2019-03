Los micreros amenazan con suspender respeto a las paradas

Medida. Exigen tres puntos: más paradas, retiro de trufis y controles. Ciudadanos califican la medida como retroceso.





Ref. Fotografia: Jornada. Ayer se observó que algunos micreros sí respetaban las paradas.

Con la campaña denominada “A dónde vamos a parar”, los micreros de la Línea 72 y 73 que recorren el segundo anillo cumplen desde hace 9 meses, de forma obligatoria, con solo estacionar para bajar y subir pasajeros en lugares establecidos para este fin. Sin embargo, a través de un comunicado público emitido el fin de semana, anunciaron que suspenderían esta medida desde esta semana. Aunque la dirigencia especificó que dieron un ultimátum a las autoridades municipales, hasta este viernes, para responder afirmativamente a tres pedidos que tienen para continuar con la campaña: retiro de los trufis en este tramo, apoyo con controles de parte de la alcaldía y aumento de la cantidad de paradas. Desde el municipio cruceño enfatizaron que la medida se debe al cambio de directorio de la línea por lo que los convocarán a dialogar. Aunque no descartaron aplicar multas en caso de incumplimiento a este elemento de señalización. Mientras, los usuarios rechazan la medida anunciada y la califican como un retroceso en la movilidad urbana.

En la jornada. En realizó un recorrido por el segundo anillo ayer en la mañana y se observó que los micreros aún paraban en las paradas. “Se está tratando de respetar pero ya no se asegura nada”, dijo uno de los transportistas que prefirió no identificarse. “El chofer está haciendo lo posible para respetar pero ya se suspendió la sanción interna que teníamos como línea”, dijo otro chofer que tampoco quiso decir su nombre. En la parada de la línea se comunicó que entre febrero y marzo se realizaron dos asambleas para evaluar la medida y los choferes determinaron suspenderla. Como justificación en el comunicado se menciona: que (los transportistas) están agobiados por una falta de compromiso de parte de las autoridades: primero de Tránsito para realizar controles efectivos, de fiscalización y regulación del transporte y segundo con las del Gobierno municipal para mejorar las condiciones de infraestructura vial. “Las campañas no viven del 'reconocimiento' sino de acciones que resuelvan los problemas encontrados en su desarrollo para hacerla sostenible con el tiempo, cosa que no sucedió hasta el día de hoy”.

También los conductores observan que hay paradas instaladas en lugares inadecuados y que en otros tramos de esta ruta faltan al menos 10, adicionales a las 62 que instaló el municipio a inicios de la campaña. En la última parte del comunicado se lee: “Damos por finalizada la campaña, “A dónde vamos a parar”, “Una golondrina no hace verano”.

Respuesta de las autoridades. El jefe de Servicios Públicos de Tránsito, Erland Monasterio opinó que es lamentable que, en general, se necesite de una presencia que obligue a cumplir la norma.

El secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, indicó que la medida anunciada se debe a un cambio de directorio en la línea. “Nos parece poco inteligente decir públicamente 'que no van a cumplir la ley'. Ellos (los transportistas) no están dando un privilegio a los usuarios de parar dónde corresponden, esto es una ley”, enfatizó a tiempo de remarcar que en la Ley 3988, más conocido como el Código de Tránsito, establece en su artículo Nro 250, que el transporte público debe hacer el descenso y ascenso de pasajeros en los puntos señalizados por la autoridad.

Ante ello, enfatizó que los conminarán a dialogar, aunque también remarcó que se harán controles para garantizar el respeto a las paradas. Al consultarle si van a sancionar a los micreros de esta línea indicó, “claro que sí. Si ellos no cumplen la norma, los vamos a sancionar”. Sobre la falta de rentabilidad que indican los transportistas dijo, “el transporte tiene baja rentabilidad porque no está planificado porque entre ellos generaron una competencia desleal. Incorporan a diestra y siniestra unidades sin pedir permiso a la autoridad. Es absurdo justificarlo de esta manera”.

'Es un retroceso como ciudad'. Milton Vargas, impulsor de la iniciativa “El Propio para Parquear”, donde se reportan irregularidades al estacionar, opinó que la suspensión de la iniciativa es un retroceso para la ciudad. Remarcó que sí se evidenció que en la práctica faltó trabajo coordinado entre transportistas y autoridades. “Hay fotos que en las paradas hay gente descargando mercadería. En otros (tramos) hay motos. Entonces, no hay el despeje de la vía de parte ni del municipio ni de tránsito. Esto hace complicado que el operador funcione y eso es verdad”, enfatizó.

Trufis continuarán con medida. El dirigente de los trufis, Celso Justiniano, detalló que existe un instructivo para que sus más de 120 afiliados continúen respetando las paradas de transporte. Agregó que están en proceso de adecuación de los requisitos solicitados por la alcaldía para obtener la licencia de funcionamiento.

Marcharán para exigir socialización de la Ley. El vicepresidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedetrans), Fredy Rivas, anunció que mañana marcharán desde el Parque Urbano hasta la Secretaria de Movilidad Urbana para exigir la socialización de la Ley de Transporte.

4 Sindicatos

de micros hay en la capital cruceña, además de una cooperativa.

El 15 de abril comienzan obras para BRT en el primer anillo

Ribera confirmó que este 15 de abril comenzarán las obras de pavimentación en el primer anillo con miras a la implementación de los Buses de Transporte Rápido (BRT).

Las distintas obras que se tienen contemplados para este tramo demorarán más de 300 días de trabajo. Ribera confirmó que el BRT en esta zona comenzará a circular desde inicios del 2020. Aunque a la fecha aún están en negociaciones con la dirigencia de los transportistas para definir el tiempo de duración de las concesiones de rutas. El sector pide al menos 25 años. Además aún no rige la Ley Municipal de Movilidad Urbana ni su reglamentación.

Entrevista: Dardo Arteaga, presidente de la Línea 72 y 73

“Estamos trabajando a pérdida”

Dardo Arteaga, desde hace dos meses es el nuevo presidente de la línea 72 y 73, en este periodo realizó dos asamblea con los transportistas en la que se expuso observaciones a la campaña “Respetemos las paradas”.

P. ¿Qué dificultades tienen para suspender la campaña? .

D.A.: La alcaldía no está colaborando en el tema de las paradas. Estas señaléticas sufrieron deterioros, fueron arrancadas… hay muchas observaciones; la falta de poda de árboles, la cantidad de baches… Además que tenemos problemas con el transporte libre, este cada vez nos está rebasando en cantidad por falta de control. El otro problema es con Tránsito, los vehículos particulares se paran en las paradas, no controlan, no le dan la preferencia al transporte. Todo eso causa malestar en los asociados.

P. ¿Desde hoy (ayer) se suspende la campaña?.

D.A.: No arrancó todavía. Se mandó memoriales y estamos esperando la respuesta de la alcaldía y de tránsito para ver si hay sostenibilidad.

P. ¿Desde cuándo se suspenderá?.

D.A.: Si hasta el viernes no hay una respuesta, la población debe entender que esto se suspende porque no hay voluntad política.

P. ¿Están trabajando a pérdida con la medida?.

D.A.: Sí, completamente a pérdida. Nosotros tuvimos que contratar incluso chalequeros para ayudar a la gente con las paradas… pero inclusive los chalequeros fueron sobrepasados en el control.

P. La alcaldía dice que no pueden incumplir la norma porque pueden ser sancionados.

D.A.: No hay norma que no estemos acatando. Si a la fecha solo existe un proyecto de Ley de Movilidad Urbana que aún está en debate. Además, si quieren sancionarnos a los transportistas debe ser a todos por igual. No podemos ser los únicos que hasta ahora están respetando.

P. ¿Qué frenaría la suspensión de la medida?

D.A.: Más que compromisos necesitamos acciones. Que por ejemplo, coloquen las señaléticas de nuevo. Hacer el retiro del transporte privado.

El 15 de abril comienzan obras para BRT en el primer anillo

Ribera confirmó que este 15 de abril comenzarán las obras de pavimentación en el primer anillo con miras a la implementación de los Buses de Transporte Rápido (BRT).

Las distintas obras que se tienen contemplados para este tramo demorarán más de 300 días de trabajo.

Ribera confirmó que el BRT en esta zona comenzará a circular desde inicios del 2020. Aunque a la fecha aún están en negociaciones con la dirigencia de los transportistas para definir el tiempo de duración de las concesiones de rutas. El sector pide al menos 25 años. Además aún no rige la Ley Municipal de Movilidad Urbana ni su reglamentación.

Fuente: eldia.com.bo