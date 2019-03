Miss Bolivia Mundo 2018, envuelta en líos de agresión

EL DEBEREL DEBER

El mundo del modelaje cochabambino está en la mira. La semana pasada, la modelo Adriana Claudia M. G sentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en contra de la miss Bolivia Mundo 2018, Vanessa V.G.

El informe de la declaración cita que Adriana Claudia fue agredida el 5 de marzo a la 01:30, cuando estaba en la fiesta Madness, que se realizó en el campo ferial de la laguna Alalay. “Me aproximé a saludar a una amiga, de repente sentí una patada en mi canilla izquierda, pregunté qué le pasaba y me respondió con un empujón y dos golpes en el rostro”, declaró la modelo a los funcionarios policiales.

Según el examen forense del Instituto de Investigaciones Forenses señala que Adriana tiene tres días de impedimento con un diagnóstico de “contusión traumática por objeto confuso.

La acusada comentó al periódico cochabambino Los Tiempos que ella era la víctima y que también cuenta con un certificado médico forense que le da tres días de impedimento, sin embargo hasta el momento no había sentado su denuncia ante la Policía. “Traté de arreglar de forma pacífica porque yo soy una figura pública, le pedí que arreglemos internamente, pero ella no quiso. Sugerí firmar un compromiso para no molestarnos más, pero no dieron pie a nada”, manifestó.

Las agresiones y el acta de denuncia formal. | Los Tiempos



Fuente: sociales.com.bo