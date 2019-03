Modelo denuncia a Miss Cochabamba por lesiones graves

La modelo Adriana Claudia M. G. (24) denunció a la Miss Cochabamba, Vanessa V. G. (22), ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el pasado 6 de marzo, por el presunto delito de lesiones graves y leves.

Según la declaración de Adriana Claudia, ella fue agredida el 5 de marzo a la 1:30, cuando estaba en una fiesta denominada “Madness”, que se realizó en el campo ferial de la laguna Alalay. “Me aproximé a saludar a una amiga, de repente sentí una patada en mi canilla izquierda, pregunté qué le pasaba y me respondió con un empujón y dos golpes en el rostro”, declaró ante los funcionarios policiales.

El examen forense proporcionado por el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) señala que la modelo tiene tres días de impedimento con un diagnóstico de “contusión traumática por objeto confuso”.

Sin embargo, Vanessa V. G. en contacto con Los Tiempos aseguró que ella era la víctima y que también cuenta con un certificado médico forense que le da tres días de impedimento, sin embargo hasta el cierre de esta edición no sentó denuncia ante la Policía.

Asegura que todo se trata de una mentira para desprestigiar su reputación. “Traté de arreglar de forma pacífica porque yo soy una figura pública, le pedí que arreglemos internamente pero ella no quiso. Sugerí firmar un compromiso para no molestarnos más, pero no dieron pie a nada”, manifestó.

Vanessa V. G. agregó que el próximo lunes formalizará una denuncia por difamación contra Adriana Claudia M. G., además de demostrar ante las autoridades competentes varios elementos que demuestran su inocencia y que todo se trata de una acción para desprestigiarla de manera pública.

“Esa denuncia es una difamación, la víctima soy yo y junto a mi abogado lo vamos a comprobar”.

AMBAS ESTÁN EN EL MUNDO DEL MODELAJE

Adriana Claudia M. G. (24) fue concursante de Miss Cochabamba 2018 e incluso llegó a ser finalista del certamen. También es modelo y trabaja para varias empresas.

Vanessa V. G. (22) es miss Cochabamba y también tiene el título de Miss Bolivia Mundo. En noviembre del año pasado viajó a China en representación del país para participar del certamen de belleza mundial.

Tras la denuncia, el investigador del caso iniciará con la toma de declaraciones a ambas.