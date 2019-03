Muere de forma repentina la hermana de Louis Tomlinson a los 18 años

El cantante de One Direction está “devastado” tras el inesperado fallecimiento de Felicite.

Felicite Tonlinson, la hermana del cantante Louis Tomlinson, ha muerto de forma repentina a los 18 años. El cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en su casa y se sospecha que la causa del fallecimiento fue un ataque al corazón. Louis, quien está “devastado y perturbado” con lo ocurrido, perdió a su madre Johannah el pasado 2016 a causa de una leucemia.

Tal y como informa el diario The Sun, quien ha podido contactar con personas cercanas a Louis Tomlinson, el joven está en shock tras la muerte de su hermana. Al parecer, Felicite murió de un ataque al corazón el pasado miércoles hacia la hora de la cena en su apartamento situado en Earls Court, en la zona oeste de Londres.

No obstante, se están esperando los resultados de la autopsia para determinar qué fue lo que hizo colapsar a la joven quien, a sus 18 años, no padecía de ninguna enfermedad. De hecho, la muerte de Felicite está siendo considerada como “extraña”, y no se sabrá con certeza qué ocurrió hasta que se obtengan los resultados de un examen de toxicología que los médicos están realizando.

Felicitie Tomlinson era una joven que aspiraba a convertirse en diseñadora de moda. Su cuenta de Instagram era seguida por 1,3 millones de personas, muchas de ellas parte del fandom de One Direction, el grupo que hizo popular a su hermano Louis.

Ver esta publicación en Instagram Family ❤️ Una publicación compartida de Félicité Tomlinson (@felicitegrace) el 30 Dic, 2018 a las 4:30 PST

Tal y como explica una portavoz de la policía metropolitana de Londres, los agentes “recibieron una llamada de parte de la ambulancia alrededor de las 12:52 horas del miércoles 13 de marzo para acudir a la dirección situada en SW5 ante un caso de una mujer con un ataque al corazón”.

“La policía está en proceso de informar a sus parientes. En este momento la muerte está siendo tratada como inexplicable. Un examen post-mortem será llevado a cabo. Las investigaciones continúan”, añadió.

Louis Tomlinson estaba muy unido a su hermana Felicite, y más aún después de la trágica muerte de la madre de ambos el pasado 2016 a causa de una leucemia. De hecho, el artista acaba de publicar una canción titulada Two of us dedicada a Johannah, su madre, que esta noche debía promocionar en Comic Relief. No obstante, y tras la repentina muerte de su hermana, el artista ha cancelado su actuación.

Fuente: La Vanguardia