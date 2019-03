Nacional y Blooming comparten el liderato del Apertura

Los celestes acumularon 28 puntos pero a la banda roja le resta un partido pendiente ante Wilstermann, el sábado 23 en Cochabamba. Los potosinos siguen como únicos invictos del campeonato.

Culminó la primera rueda del torneo Apertura y el saldo deja a Nacional Potosí y a Blooming, como líderes del torneo Apertura, ambos con 28 puntos. Esa igualdad puede romperse el próximo sábado 23 cuando la banda roja, único invicto del campeonato, dispute su partido pendiente de la décima segunda fecha ante Wilstermann, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba (17:15).

Nacional impone su ley al cuchuqui

La décima tercera fecha empezó el viernes con la apabullante victoria de Nacional Potosí por 7-2 sobre Destroyers que hizo un buen primer tiempo pero en el complemento se cayó. La banda roja demostró porque es el líder del Apertura.

El Tigre terminó con el invicto de Always Ready

The Strongest fue a Villa Ingenio en El Alto y sometió por 1-2 a Always Ready que no conocía derrota en su reducto. Rolando Blackburn y Dani Cure marcaron para el triunfo del aurinegro que se encuentra a cinco puntos de los líderes.

Huayhuata salva el triunfo de Aurora sobre Oriente

Con gol de Iván Huayhuata sobre el final, Aurora se reencontró con el triunfo sobre Oriente Petrolero (3-2). El celeste cochabambino casi volvió a vivir otra pesadilla porque los refineros empataron transitoriamente con el doblete de José Alfredo Castillo.

Royal Pari goleó a Real Potosí

El equipo inmobiliario de Royal Pari no tuvo problemas para dar cuenta por 4-1 a Real Potosí, equipo que encaró sin su técnico Fernando Ochoaizpur fue alejado del cargo del primer plantel.

Bolívar mantiene en crisis a Sport Boys

Bolívar no falló en su casa y despachó con 4-1 a Sport Boys, equipo que sigue sin salir de la crisis de resultados y que acumuló ocho partidos sin poder ganar.

San José aprovechó los errores de Guabirá

Los santos volvieron a celebrar un triunfo en su casa gracias a los errores que cedió Guabirá. El marcador quedó 3-1 a favor de los orureños que ganaron después de cinco partidos.

Blooming no afloja en la pelea por la punta

Con goles de Barros (38’) y Rafinha (48’), Blooming venció con categoría a Wilstermann en el estadio Tahuichi Aguilera para terminar en los primeros puestos del Clausura. Los académicos cosecharon 28 puntos que sirven de mucho para encarar la segunda parte del campeonato.

Partidos reprogramados

Sábado 23 de marzo

15:00 Destroyers – San José

17:15 Wilstermann – Nacional Potosí



