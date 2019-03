Números no cuadran en Cotas, según gobierno, el robo sería de Bs. 61 millones

NÚMEROS NO CUADRAN EN “COTAS”, GOBIERNO DICE QUE ROBO ES DE BS. 61.500.000, ANUNCIAN 2da. FISCALIZACIÓN

El viceministro de Cooperativas, Emilio Roda, informó que están PREOCUPADOS porque la primera fiscalización a COTAS no ha sido SATISFACTORIA, ya que de 81 solicitudes de informes solo se presentaron descargos de 31, por lo que solicitarán una segunda etapa de fiscalización ya que los números no cuadran.

NO SON Bs. 53 millones el robo a la cooperativa, de acuerdo a un informe oficial de la autoridad se manifiesta que el robo sería de Bs. 61.500.000, el viceministro expresó su PREOCUPACIÓN porque COTAS desarrolló una operación comercial para lo cual no fue creada. Pese a esto la autoridad manifestó que NO existe la intención de una intervención y que no quieren llegar al extremo de QUITAR la personería jurídica para vender equipos pese a que es una de las posibilidades.

Fuente: Detrás de la Verdad