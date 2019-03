Oposición: Fallo de La Haya cerró un ciclo en la demanda marítima de Bolivia

Opina la gente: Población expresa resignación

Desfiles en conmemoración al día del mar.

LA PAZ.- En un breve sondeo de opinión que realizó EL DIARIO con ciudadanos paceños que conmemoraron ayer la pérdida del acceso al mar, estos expresaron resignación pero también esperanza, porque Bolivia no puede renunciar a volver al mar.

Ayer, comenzaron los desfiles cívicos en homenaje al Héroe de Calama, Eduardo Abaroa, de parte de unidades educativas que recorrieron las calles de La Paz con sus “bandas de guerra”, estudiantes luciendo sus uniformes, maestros y padres de familia. EL DIARIO conversó con ellos.

Magui Calani, madre de familia, dijo: “Sí, hemos fracasado, pero ahora tenemos que tener más fe y seguir reclamando la salida al mar, porque yo desde pequeña tengo esa enseñanza y no puedo cambiar de pensamiento”.

Asimismo, la profesora Leny, que no quiso dar su apellido pero sí su punto de vista, manifestó que el 23 de Marzo se recuerda cómo los chilenos “asaltaron y usurparon el Litoral” que fue una guerra injusta donde “los bolivianos estuvimos indefensos”.

Los estudiantes del Colegio Bicentenario de La Paz creen que “da igual” lo que ocurrió en La Haya, por lo que “desfilar y rememorar este 23 de Marzo está bien porque tenemos que seguir pidiendo el mar a los chilenos, eso no se borra de nuestra mentes”, dijeron.

“La pérdida del mar, no solo es de estas autoridades también de esa época, Hilarión Daza, que no actuó con tiempo y solo se preocuparon de los carnavales. A veces los bolivianos somos muy adictos a las fiestas; pero ahora todos tiene que seguir apoyando sean opositores, oficialistas, porque tenemos ansias de volver al mar”, señaló un ciudadano.

Por su parte, el señor Javier Moya cree que no se debe perder la fe y que “los bolivianos tenemos el rasgo de no perder la memoria y vivir siempre con esas ideas para que los hijos no pierdan eso valores de recuperar el mar”, aceptó que ya no es con el mismo ímpetu pero igual se debe continuar recordando el mar cada 23 de Marzo.

El Diario