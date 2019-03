Ortiz: “Lo que ha marcado el fallo de La Haya es un fin de ciclo”

Gaspar Ramírez

El senador participará hoy en el “Foro para la Democracia” en el ex-Congreso.

El senador cruceño Óscar Ortiz (1969) es el aspirante de centroderecha mejor posicionado en la carrera presidencial boliviana, liderada por el actual mandatario Evo Morales y el exgobernante Carlos Mesa, pero confía en remontar de aquí a las elecciones del 20 de octubre.

Ortiz está en Santiago donde participó del encuentro de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), la cual preside, y hoy estará en el ex-Congreso para exponer en el “Foro para la Democracia”.

En entrevista con “El Mercurio”, el político del partido Movimiento Demócrata Social comenta sobre la fuerte oposición que enfrenta la candidatura de Morales por haber desconocido el referéndum del 21 de febrero de 2016, y las relaciones con Chile.

-¿Cómo espera recortar la distancia electoral?

“Los análisis muestran que hay un Presidente estancado, un segundo lugar declinando, y un tercero que está subiendo, que es mi candidatura. Somos una candidatura nueva, tenemos la experiencia de haber luchado estos 13 años (Morales asumió en 2006) por la democracia, de haberme destacado en la lucha contra la corrupción, y tenemos el mayor partido de oposición”.

-¿Cree que el 21F y todo lo que generó sea el elemento clave en estas elecciones?

“No tengo dudas de eso. Hay dos temas clave en el debate público boliviano, que han hecho que mucha gente que votó por Evo Morales hoy ya no lo quiera hacer. El primero, es el 21F, cuando ganó el No a la reelección y Evo Morales no respetó eso. Cuando la gente recuerda el 21F grita ‘Bolivia dijo no’, y reivindica su derecho a que el voto sea respetado, rechaza que Bolivia pudiera seguir el camino de Venezuela o de Nicaragua. El segundo aspecto es la corrupción que ha contaminado a esta gestión de gobierno”.

-Hablaba usted de Nicaragua y Venezuela…

“Nosotros siempre advertimos que Bolivia ya ha dado algunos pasos en ese camino. Un país en el que el Presidente no respeta el voto del pueblo, en el cual el Tribunal Constitucional desconoce o modifica la Constitución, permitiendo hoy ya la reelección indefinida. Evo Morales y su partido están dando un golpe contra la Constitución. Nosotros creemos que la situación de Bolivia no debe pasar desapercibida. Se deben hacer esfuerzos para que no haya un tercer país que caiga en ese mismo deterioro”.

-¿Qué tipo de relaciones tendría con Chile?

“De llegar al gobierno, vamos a tomar definiciones que marquen un cambio de rumbo. Bolivia no puede seguir siendo parte de todos estos órganos que se crearon al influjo del chavismo para camuflar un proceso autoritario que, además, hoy es abiertamente una dictadura. Evo Morales pudo haberse convertido en una especie de liderazgo y referente moral en América Latina, pero por sus propios errores se convirtió en un actor intrascendente.

Con relación al tema de Chile, yo creo que lo que ha marcado el fallo de La Haya es un fin de ciclo, quizás, el fin de una era. Y hay que buscar cómo abordar de una nueva forma el diferendo que tenemos con Chile. Bolivia no puede renunciar al mar; Bolivia no va a renunciar. Necesita la salida al mar. Yo creo que hay que cambiar la forma de encarar el problema y buscar las soluciones, y solo un nuevo gobierno lo puede hacer”.

-Usted anunció la creación de una comisión especial que investigue lo relacionado con la demanda marítima contra Chile en La Haya. ¿Qué buscará con esta comisión especial?

“Es un debate interno que está pendiente, el cómo se tomaron la decisiones, cuáles fueron las actuaciones y cuáles son las consecuencias. Claro, ni al Presidente Evo Morales ni al vocero Carlos Mesa les conviene este debate. Porque claramente el resultado ha sido adverso. Nosotros creemos que este debate debe darse y debe ser la base de cómo reencausar, al mismo tiempo, nuestra reivindicación marítima hacia el futuro y las relaciones en materia de política exterior con Chile, un país con el cual, más allá del diferendo que tenemos, compartimos una frontera en común con muchísimos temas de interés mutuo que deberíamos resolver de forma conjunta”.

El Mercurio