Oruro: descartan robo de dinero en atraco con arma de fuego que dejó un policía herido

LA PAZ |

El comandante de la Policía, general Rómulo Delgado, aclaró que no se registró ningún robo de dinero en el atraco armado producido la pasada jornada en la ciudad de Oruro.

Inicialmente se reportó que los antisociales armados lograron robar 13 mil bolivianos de una remesa minera, sin embargo, Delgado dijo que después de conversar con las dos víctimas (cooperativistas mineros) se pudo establecer que los delincuentes no se llevaron dinero.

Lo que sucedió es que “estas personas inicialmente habían intentado hacer un retiro de 100 mil bolivianos de un banco, (que luego) les ha negado por la no presentación de un requisito y seguramente los delincuentes les hicieron el seguimiento y han pensado que han retirado el dinero, pero como no realizaron ningún retiro, estas personas no (sufrieron) ningún robo que implique algún monto de dinero”, dijo.

El atraco se registró, según información oficial, a las 17:45 de ayer entre las calles Caro e Iquique y el hecho fue registrado en un video, donde además se observa a un policía intervenir y luego ser herido con un disparo de arma de fuego en una de sus piernas.

“El oficial se constituyó inmediatamente al lugar donde se encontraban los delincuentes, los mismos que al notar la presencia del oficial se dieron a la fuga y en esas circunstancias el oficial recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego, que le ocasionó una herida en la pierna izquierda, a la altura del tobillo“, confirmó Delgado.

#ÚLTIMO Compartimos imágenes del momento en que un policía es herido por impacto de arma de fuego tras intervenir en un atraco en #Oruro. Cortesía pic.twitter.com/0pilVC5ku0 — Los Tiempos (@LosTiemposBol) 28 de febrero de 2019

El policía se encuentra estable, mientras las investigaciones continúan para tratar de capturar a los antisociales.