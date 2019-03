Óscar Urenda: Reiteramos voluntad de diálogo para tratar seguro de salud

La autoridad rechazó las declaraciones de la Ministra de Salud al desestimar la propuesta de la Gobernación. Demandó instalar una mesa de diálogo para debatir el tema en cuestión.

Santa Cruz, 06 de marzo 2019. El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, anunció que nuevamente volverán a enviar una carta a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a fin de allanar el camino al diálogo y de esta manera viabilizar la implementación del Seguro Único de Salud (SUS), con condiciones.

“Hasta ahora no hemos recibido una respuesta formal, solo mediática, (…). Queremos que baje el ministerio y los viceministros para que nos reunamos y nos digan si van o no a pagar los ítems”, indicó la autoridad al manifestar la voluntad de diálogo desde la institución cruceña.

Consideró que la ministra se ‘equivoca’ al desestimar la propuesta del ente departamental, ya que ésta se enmarca en la Ley Marco de Autonomías. Uno de los planteamientos de la propuesta es que el Gobierno nacional pague los ítems que le corresponde y en contra partida la Gobernación, con recursos propios, brindará atención gratuita a la población en hospitales de tercer nivel, explicó.

“Lo que no podemos aceptar bajo ningún aspecto es la propuesta original de ellos (del Gobierno) de que le transfiramos nuestras competencias y que le transferimos nuestros recursos porque no está enmarcado en la norma y además no deja de ser un abuso contra las gobernaciones que deben quedarse con sus recursos”, acotó Urenda.

Las declaraciones de la autoridad surgen luego que la Ministra de Salud manifestará que la propuesta de la Gobernación no tendría sustento legal y que se estaría pretendiendo hacer salud con recursos del Gobierno nacional.

Fuente: Caden A,ttp://www.santacruz.gob.bo