Padre de joven ultrajada: “Nunca pensé ver a mi hija tan destruida”

El papá de la joven vejada el 14 de diciembre por cinco muchachos en el motel Deluxe acudió y reveló que la vida de su hija cambió y jamás imagino que le hagan tanto daño. También fue a declarar el exnovio

Guider Arancibia Guillén

La comisión de fiscales recibió la declaración del papá de la joven de 18 años que el 14 de diciembre pasado quedó postrada en cama después de denunciar que fue víctima de violación por parte de cinco jóvenes, que eran sus amigos y compañeros de colegio.

La declaración del padre en calidad de testigo se cumplió por orden de la Fiscalía para acumular mayores pruebas que conduzcan a la verdad de uno de los sucesos que más conmovió a la sociedad.

“Yo estaba separado de la mamá de mi hija, ella me habló por teléfono y me dijo que (a mi hija) le habían pegado, que la habían drogado y que vaya urgente a verla a la clínica Figueroa. Cuando vi a mi hija, era un monstruo. Recuerdo que mi hija me dijo: ¿Qué pasó, papá? Me apegué y le sobé la cabeza. Tocó llevarla en la ambulancia para que le hagan una tomografía, yo la acompañé, era entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada; le ayudé a sacarse los aros”, dice parte de su relato.

El testimonio de ginecóloga

Dentro de su declaración el padre de la joven también comentó que en la clínica él estuvo todo el tiempo cuando los médicos hacían su trabajo.

Con respecto a la ginecóloga que emitió certificaciones sobre su hija dijo: “A la ginecóloga que le hizo los análisis a mi hija yo le preguntaba si hubo o no la violación porque lo que menos quería era que sí hubiera sucedido. La ginecóloga me aseguró que estaba cien por cien segura que hubo violación. Ella me contestó que no había dudas por el tema del tiempo, porque si hubiera sido antes, hubiera mostrado otra cosa. Me dijo que era reciente, entonces se me cayó el mundo; yo no quería escuchar eso”.

En otra parte de su declaración el papá afirma que la vida de su hija ya no es igual, porque sufre todos los días y que él nunca pensó ver a su hija tan destruida. También afirma que a uno de los involucrados en el caso y que está detenido lo conocía porque era compañero de colegio de su hija, pero que a los otros no los conoce.

Su exnovio cuenta lo que vivió

El exnovio de la muchacha también declaró en calidad de testigo ante la Fiscalía y reveló que es dramático lo que está viviendo la joven. Afirmó que la conoce desde 2014 cuando estudiaban en el colegio y que en 2017 empezaron una relación sentimental. Dicha relación se acabó unos dos meses antes que la joven sufriera el ultraje sexual.

El exnovio también comentó que acudió a verla a la clínica varias veces y con respecto a los acusados, aseguró que los conocía, pero que no eran sus amigos. “Lo único que deseo es que ella se recupere, que estudie y que algún día cumpla sus sueños”, expresó.

Citan a tres amigas íntimas

Por otra parte, se supo que la fiscal Nancy Carrasco, asignada al caso, emitió citaciones para tres de las amigas, a fin de que presten sus declaraciones en calidad de testigos.

Las investigaciones del caso continúan y se encuentran en la etapa de acumulación de pruebas. En la cárcel permanecen detenidos por orden judicial: Carlos Alejandro Saavedra Saavedra, Jorge Andrés Justiniano Parada, José Antonio Rosales Franco y Alejandro Castro Pinto.

Fuente: eldeber.com.bo