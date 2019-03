Pedido de mar quedó estancado y la derrota en la CIJ, sin explicación

Ortiz aseguró que lo “peor de todo” es que los dos responsables de la derrota, el presidente Evo Morales y el vocero Carlos Mesa, “han vuelto al país, se han declarado candidatos sin asumir ninguna responsabilidad, sin brindar ninguna explicación al pueblo, ni siquiera trabajar en qué hacer en adelante y es una irresponsabilidad histórica”.

El Día del Mar, el próximo 23 de marzo, será el más “triste” de la historia, aseguró la oposición. Será el primero tras el fallo adverso emitido el 1 de octubre pasado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda marítima, que determinó que Chile no tiene ninguna obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar.

A seis meses de la derrota en el tribunal internacional, el Gobierno aún no ha rendido cuentas ni ha explicado a fondo los motivos de la derrota, y tampoco ha mostrado ni trabajado una nueva estrategia, mientras Chile ha usado este fallo para cerrar todas las puertas, coincidieron analistas políticos, expertos en derecho internacional y dirigentes de oposición.

Asimismo, el entonces vocero de la demanda y actual candidato presidencial, Carlos Mesa, aseguró que si bien el objetivo de retornar al mar es inalterable, el impacto de la derrota en La Haya debe llevar a repensar el tema y a reelaborar las estrategias de corto y mediano plazo.

Para la experta en derecho internacional del Instituto de Estudios Internacional (IDEI), Amparo Cordero, es necesario que el presidente Evo Morales brinde una explicación a todos los bolivianos de las razones por las que la demanda marítima ante La Haya no prosperó. Y segundo, el Ejecutivo debe comunicar cual será la ruta política y, si cabe, jurídica que se seguirá en los siguientes años, a fin de resolver o menguar el problema de la mediterraneidad.

Para la experta, debe abrirse un intervalo de reflexión interna en las esferas de gobierno para redefinir la política exterior sobre este tema. En ese sentido, la dinámica bilateral, ahora deteriorada por los impasses políticos suscitados a lo largo del juicio, está en un punto cero, esto es, sigue siendo mediterránea como lo era antes de la demanda, y Chile mantiene incólume su posición de no negociar con Bolivia.

“Si algo aprendió Chile en la materia es que no permitirá que Bolivia traiga de vuelta el tema e instale el asunto en ningún mecanismo internacional, en ninguna mesa de trabajo y, probablemente, en ninguna conversación bilateral por muchos años”, dijo, citando a la autora chilena Loreto Corra.

Por su parte, el jurista y analista Gonzalo Mendieta opinó que, a pesar del fallo, el problema no dejará de existir y que no es conveniente adoptar un discurso derrotista, pero que sin duda la decisión de la CIJ nos deja en desventaja.

“No nos recuperamos de este golpe, por un lado habíamos cifrado mucho el poder negociador que nos daría un fallo, creo que apostamos todas las fichas a un fallo favorable, claramente no lo hemos tenido, y es obvio que mover la fichas y pasar de una retórica exitista a una realista no es fácil”, aseveró.

Para peor, el experto dijo que no se ven esfuerzos fuera de lo que ha hecho el Gobierno al firmar un acuerdo con la empresa privada para el canal Tamengo-Puerto Busch, pero no hay ningún diseño de estrategia.

“Hay muchas personas en Bolivia que saben muy bien del tema, así que creo que fácilmente se podría reunirlas para por lo menos diseñar qué es lo que deberíamos hacer, en qué secuencia. Creo que esa discusión está pendiente y es un análisis que no veo que el Estado esté realizando”, explicó.

Sin embargo, las autoridades nacionales no se han referido al tema. Las declaraciones se han limitado a tímidos llamados al diálogo bilateral y no se ha generado un debate nacional ni del por qué del fallo ni del futuro de la causa marítima. La marea electoral que sobrevino con las elecciones primarias se llevó todo.

El analista político Marcelo Arequipa sostuvo que este 23 de marzo pasará desapercibido. Al Gobierno “no les conviene polemizar sobre la demanda de Bolivia en La Haya. Lo único que va a pasar es un poco la coincidencia respecto al tema del mar y que la aspiración como país no se olvida”, dijo.

“Como (la situación) estaba en función del resultado que tenía que salir en La Haya, la expectativa era grande, que era importante, pero ahora después del resultado creo que más bien, en el orden de lo que significa, (se debería) dar respuesta de lo que se ha hecho en este proceso judicial en la CIJ”, instó.

En la misma línea, el candidato de Bolivia Dice No y senador de oposición, Óscar Ortiz, aseguró que este 23 de marzo va a ser el más triste de la historia porque el fallo de la CIJ ha significado la peor derrota de Bolivia después de la Guerra del Pacífico.

“No puede ser que en el país no enfrentemos este debate. Ni siquiera hay ideas de qué hacer en adelante, nos hemos quedado en blanco, parece que sólo habíamos pensado en qué hacer si el fallo salía positivo”, dijo.

En este sentido, Ortiz aseguró que lo “peor de todo” es que los dos responsables de la derrota, el presidente Evo Morales y el vocero Carlos Mesa, “han vuelto al país, se han declarado candidatos sin asumir ninguna responsabilidad, sin brindar ninguna explicación al pueblo, ni siquiera trabajar en qué hacer en adelante y es una irresponsabilidad histórica”.

La experta en derecho internacional Amparo Cordero opinó al respecto que, en primer lugar, Bolivia debe abandonar las posturas antichilenas y el derrotismo psicológico que hay en el imaginario nacional.

Bolivia debe comprender que no le asiste ningún derecho sobre los territorios del Litoral “cedidos a perpetuidad” en virtud del Tratado de 1904, al contrario, se debe buscar un enfoque realista.

De pronto, aseveró, es necesario un compas de espera que aminore la tensión aun latente, máxime si se tiene en puerta una segunda disputa jurídica ante la CIJ por el estatus y uso de las aguas del Silala, “aunque el tiempo puede ser el peor aliado para los intereses bolivianos, es decir, cada día que pasa será más difícil y costosa la negociación, o el precio será más alto, basta con revisar las negociaciones de 1950 y 1975”.

RECURSOS

Bolivia gastó $us 14 millones en el juicio

La Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) informó dos semanas después del fallo que el Estado erogó, entre 2011 y 2018, 14.018.000 dólares en la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El monto incluye el pago a los abogados del equipo jurídico, gastos en viajes y reuniones y otros, aseguraron desde la Cancillería, pero no se dio más detalles pese a la insistencia de medios de comunicación y opositores.

Chile, por su parte, informó que gastó 24 millones de dólares en todo el juicio.

ESTRATEGIAS

¿Bolivia tiene otras opciones jurídicas?

La experta Amparo Cordero señaló que Bolivia, en la solicitud de inicio de procedimiento en la CIJ, se reservó el derecho de solicitar la constitución de un tribunal arbitral de conformidad con el Tratado de Paz de 1904 y su Protocolo de 16 de abril de 1907, dejando la posibilidad abierta de demandar a Chile por incumplir de dicho tratado bilateral.

La experta señaló que el camino del diálogo bilateral está totalmente habilitado, pero que podrían explorarse otros escenarios como el Acuerdo Latinoamericano de integración (Aladi) o la Organización Mundial de Comercio (OMC), que mejoraría la dinámica comercial.

DATOS

La CIJ promueve en un artículo que haya diálogo

A pesar de que la CIJ señaló en su fallo que las ocho tesis de la demanda marítima no eran válidas, en el último párrafo —el 178— apuntó que “la Corte añade que el fallo no debe entenderse como un impedimento a que las partes continúen su diálogo e intercambios en un espíritu de buena vecindad”.

Bolivia y Chile tienen un segundo caso en al CIJ

Se trata de la causa de las aguas del Silala, que Chile llevó a la CIJ pero Bolivia contrademandó. Chile presentó su réplica en febrero y Bolivia tiene hasta el 15 de mayo.

ANTECEDENTES

Bolivia dijo que CIJ fue conservadora

Las reacciones del Gobierno, el vocero y de analistas tras la derrota en la CIJ, fue que la corte no tomó la tesis boliviana porque fue muy “conservadora” y “formalista”.

El fallo de la Corte se dio desde una posición extremadamente formalista y poco convincente pues se limitó a verificar si los tratados, diálogos y enfoques diplomáticos entre ambos Estados a través del tiempo, implicaban o no, una obligación legal, dijo Amparo Cordero.

Desde Chile, al respuesta fue que la CIJ actuó en el marco del derecho internacional y que no se inclinó por tesis experimentales.

Mesa: El impacto de la derrota obliga a repensar

El expresidente y actual candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, fue una de las piezas fundamentales de la demanda marítima, desde la trinchera comunicacional. Como vocero designado por el mismo presidente Evo Morales, Mesa dirigió la batalla por la opinión pública con resultados por demás satisfactorios. Pero la derrota lo obligó a repensar.

“Lo primero es mantener inalterable la línea maestra que dejó Daniel Sánchez Bastamante en 1910: mientras existamos como nación, tendremos actividad permanente para conseguir una salida soberana al Pacífico”, señaló.

Empero, dijo que aprendiendo la lecciones del fallo contrario de la CIJ, se debe plantear una reformulación de la política exterior de corto y mediano plazo, pero no la de largo plazo, que es el objetivo final de la salida al mar.

“Tenemos que establecer una estrategia de triangulación en una lógica de pensar en Perú con Matarani e Ilo fundamentalmente, pensar en una integración entre el norte de Chile, el sur de Perú y el oeste de Bolivia y hay muchos temas que tenemos que evaluar y valorar con relación a Chile, independiente del mar y de que la causa no va a ser en ningún caso traicionada”, aseveró.

Consultado sobre si eso significa optar por la vía de “cuerdas separadas”, es decir negociar por un lado el mar y por otro avanzar en temas de integración, Mesa dijo: “Hay que evaluar. Es pronto para decirlo, esto es un proceso en el que yo mismo estoy elaborando ideas porque el impacto que para mí ha significado la derrota de Bolivia en La Haya, es un impacto que tiene que obligarme a un repensamiento en las ideas, no en las que creía y creo, que para mí son inalterables, y por cierto creo que la estrategia de Bolivia fue la correcta, pero lo que importa son los resultados y eso nos obliga a una reflexión, lo que no podemos hacer es quedarse como si no hubiera pasado nada”.

