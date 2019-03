Petrobras multa a YPFB, pero le pasan la cuenta a filial boliviana

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue sancionada por Petrobras porque la empresa estatal no cumplió con la entrega de los volúmenes de gas demandados en 2018.

La empresa petrolera brasileña de naturaleza semi-pública demandó el año pasado 26 millones de metros cúbicos por día (m³/día), pero YPFB entregó 22,6 millones de m³/día. La compañía estatal boliviana debía suministrar hasta 31,5 millones de m³/día, dependiendo de los pedidos, según el contrato.

“Petrobras demandó el año pasado, un promedio de 26 millones m³/día y YPFB entregó 22,6 millones m³/día. Es una diferencia superior a 10%. Petrobras tiene derecho a pedir el volumen de hasta 31 millones (30 millones comercial y 1,5 de gas de uso de sistema y gas de los compresores)” declaró el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras, Marcelo Cruz, en una entrevista con Reuters.

Desde Bolivia, YPFB respondió que el pago de la multa será transferido a la filial de la empresa brasileña en Bolivia , “en su calidad de proveedor para el cumplimiento de este contrato”.

“Cuando la entrega del gas boliviano es menor a la demanda, Petrobras tiene que estar preparada para colocar otro recurso, otro gas en el mercado, e incurrir en un costo más alto. Petrobras importa GNL, que normalmente tiene un costo más alto que el gas boliviano. Importar GNL precios más altos puede generar impacto financiero y operacional” expuso el ejecutivo de Petrobras.

Ajustes al volumen contratado

Explicó que el contrato prevé penalidades en caso de que no se cumpla el compromiso de delivery or pay del año. Esta claúsula obliga al productor a entregar la producción comprometida y pagar el monto necesario en caso de no entregar el volumen acordado.

De manera recíproca, cuando Brasil demanda un volumen menor al mínimo, según el contrato está obligado a pagar por el mínimo aunque retire una cantidad menor, eso se llama take or pay.

Petrobras notificó a la estatal petrolera a principios de 2019 de las penalidades relativas a 2018. En virtud de esas penalidades, “Petrobras está discutiendo, a solicitud de YPFB, un eventual ajuste en el volumen contratado” según el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras.

“Las empresas están discutiendo alternativas que viabilicen una eventual reducción de la exposición de los bolivianos a las penalidades, con las debidas contrapartidas para Petrobras” indicó Cruz.

Transferencia de multa

El presidente ejecutivo de YPFB, Óscar Barriga, explicó que cuando se produce un incumplimiento en la entrega de volúmenes de gas a Brasil, las denominadas garantías de suministro establecidas en el contrato, deben ser asumidas por las empresas operadoras responsables de la provisión del energético, según una nota de prensa de la petrolera nacional.

“Los incumplimientos eventuales en la provisión del gas generan una penalidad económica. En la actualidad el consorcio liderado por Petrobras Bolivia es responsable del 100% de la provisión del hidrocarburo demandado por Brasil. En ese entendido, Petrobras Brasil impone la multa y su filial en Bolivia debe pagar la misma. Por tanto, no será YPFB, ni el Estado, ni las gobernaciones, alcaldías, menos las universidades las que sean afectadas”, indicó Barriga.

Por otra parte, el ejecutivo de la estatal petrolera indicó que, acorde a lo expresado por Petrobras Brasil, YPFB coincide en la necesidad de efectuar una revisión de los términos contractuales con la finalidad de generar mayor equidad en la relación de nominación y entrega.

El contrato en la mira

Barriga recordó que “el contrato de provisión de gas natural al Brasil fue suscrito el año 1996, en el cual Petrobras Brasil tiene una flexibilidad de hasta 11 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd); es decir, puede pedir entre 19 MMmcd y 31 MMmcd, y estamos obligados a tener a disposición el volumen que requieren. Sin embargo, cuando Brasil incumple los volúmenes de nominación mínima, no existe una penalidad significativa. Prueba de ello es que actualmente Brasil está nominando 12 MMmcd, un volumen que está por debajo de su obligación contractual sin sanciones contra ellos”, afirmó según la nota de prensa.

Raúl Velasquez, investigador de la Fundación Jubileo, explicó que el mecanismo para transferir la multa está previsto en los contratos de operación que firmaron las empresas el 2006 y en los acuerdos de entrega firmados entre YPFB y las empresas petroleras en el marco de los contratos de operación

Petrobras Bolivia, la compañía constituida en 1996, participa en la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos, y desarrolla actividades de exploración y producción en los departamentos de Tarija (San Alberto, San Antonio e Itaú), Santa Cruz (Cedro) y Chuquisaca (Monteagudo).

Página Siete / Juan Carlos Véliz / La Paz