Piden a Jerjes retractarse por sus declaraciones ‘machistas’

Una lluvia de críticas han provocado las declaraciones vertidas por el exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano Talavera, quien en un acto público elogió el comportamiento machista del alcalde Percy Fernández.

“¿Saben por qué Percy no es censurado cuando se le va la mano y le tira por ahí una escapadita o le tira una besada a alguien, ¿Por qué no lo censuramos? ¿Se han preguntado ustedes? Porque nos identificamos con Percy, ese es su éxito de Percy. Que el pueblo cruceño se identifica con este camba. Ha logrado una naturaleza tal que se identifica con el pueblo. Todos quisiéramos hacer eso que hace Percy, pero no tenemos el coraje para hacerlo, por nuestra educación, nuestros temores, nuestro respeto. Y no es que Percy no tenga buena educación, Percy es un hombre bien formado, es un excelente ingeniero, es muy carismático, por eso lo han reelegido seis veces. ¿Por que? Porque él es un camba auténtico”.

Estas declaraciones fueron vertidas en la sesión de honor del Concejo Municipal realizado el martes, en el marco de la celebración por los 458 años de fundación de Santa Cruz de la Sierra donde Justiniano fue declarado Hijo Ilustre de la ciudad.

Al respecto, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, en su cuenta en Twitter, expresó su rechazo a las expresiones de Justiniano al señalar que “hizo gala de un machismo innecesario, que no es parte de la identidad de los cruceños”.

Kathia Quiroga, delegada nacional de Demócratas, criticó las palabras del exrector de la Uagrm y fundador del Partido Socialista y le pidió que se retracte. “Repudiamos estas declaraciones machistas que no corresponden. Todos los días luchamos para que se acabe la violencia y el abuso contra las mujeres. Estamos indignadas”, expresó.

A su vez, Johnny Fernández, concejal de UCS, dijo que repudia las palabras de Justiniano y le exige que se disculpe públicamente con las mujeres, “porque de lo contrario solicitará al Concejo Municipal que le retire la distinción de Hijo Ilustre de la ciudad”.

La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, en su muro en Facebook, escribió que no defenderá las palabras de Justiniano. “El Dr Jerjes Justiniano le debe una explicación al pueblo cruceño. Lo lamentable es que hayan personas que quieran hacer uso proselitista de una situación lamentable y particular que, repito, nada tiene que hacer con generalizar y más aún buscan enlodar un acto de buena fe del Gobierno Autónomo Municipal”, expresó.

Fuente: eldeber.com.bo