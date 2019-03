Podio oriental en el nacional en ‘Cocha’

Destacaron en las modalidades de velocidad y salto. Las chicas aportaron 68 puntos de los 132 acumulados.





Ref. Fotografia: Alrededor de 18 atletas conformaron la delegación cruceña que ganó en Cochabamba.

C on un puntaje de 132, Santa Cruz se impuso en el Torneo nacional de Pruebas no Tradicionales de Atletismo, que se llevó adelante este fin de semana en la pista atlética del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (CEFED), en La Tamborada, donde hubo la participación de seis asociaciones. El seleccionado cruceño sumó 132 puntos, de los cuales 68 fueron producto del desempeño en la rama femenina y 64 fueron acumulados por los varones. En la segunda casilla quedó Cochabamba con 122, entretanto, Oruro fue tercero con 40, Tarija obtuvo 35, La Paz conquistó 34 y Potosí cerró la clasificación con 26, en un torneo controlado por la Federación Atlética de Bolivia (FAB).

Una delegación difícil de alcanzar. Entre los triunfos alcanzados por los atletas cruceños se destacaron el primer lugar de Alinny Delgadillo con 7 segundos y 63 centésimas en los 60 metros planos y con un tiempo de 18s09c en los 150 metros planos; Cecilia Gómez con 39s43c en los 300 metros; María Rivera con 3m10s20c en los 1.000 m; Érick Suárez con una marca de 7m04c en salto largo; Sebastián Ramón con 1m90c en salto alto y José Claros con 37m13c en lanzamientos de jabalina. La delegación tarijeña tuvo el atleta destacado con Pablo Aban, ganador de las finales en las pruebas de 60 metros (6s89c) y en 150 metros (16s19c). También quedó en la primera posición en su serie de la semifinal.

Exigidos hasta el final. Este torneo tuvo un programa de 18 disciplinas, nueve para varones y nueve para damas. 60 metros, 150 m, 300 m, 500 m, 1.000 m, 3.000 m, salto largo, salto alto y lanzamiento de jabalina fueron las pruebas en competencia.

Fuente: eldia.com.bo