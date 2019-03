Revilla dice que ataque del MAS a su esposa es por ‘odio’

El alcalde Luis Revilla sostuvo este jueves que el MAS arremetió contra su esposa Maricruz Ribera por “odio” y “desesperación”, al vincularla con una presunta “red de corrupción” del caso Tersa.

La reacción de Revilla surge después de que diputadas del MAS denunciaron una “telaraña” de corrupción a partir del matrimonio entre el concejal Fabián Siñani y su esposa que es abogada de Tersa. La diputada Betty Yañiquez involucró a Maricruz Ribera porque dio un poder a la esposa de Siñani, para tramitar los papeles de una vagoneta.

“Asumo que ya es un tema de odio, un tema de desesperación. Uno ya no entiende. No hay absolutamente ninguna ilegalidad en hacer un poder. Que nos expliquen dónde está la ilegalidad”, manifestó el alcalde Revilla.

“Han estado acusando a mi esposa desde el día que se ha casado conmigo de todo y de nada. La ha hecho socia no sé cuántas empresas que trabajan con el Gobierno Municipal y, por eso digo, que no se preocupen las legisladoras, las diputadas del MAS, mi esposa no va a ser candidata a nada en las próximas elecciones. Mi esposa es candidata a ser mamá en los siguientes dos meses”, agregó.

Revilla explicó que el vehículo en cuestión fue comprado en 2013 y que para venderlo Ribera se dio cuenta que no tenía el documento del RUAT, por lo cual dio un poder a Maricruz Medrano, esposa de Siñani, para hacer los trámites respectivos. Aseveró que la transacción se hizo legalmente mediante transferencia bancaria.

Señaló que los ataques tiene que ver con la época electoral, y que el MAS pretende afectar a la alianza de Sol.bo con Carlos Mesa.

El Alcalde dijo que ya no se referirá más al tema, porque considera que el MAS ya lo acusó antes con falsedades y seguirá haciéndolo.

Respecto al concejal Siñani y el presunto tráfico de influencias, el alcalde Revilla señaló que ese tema se dilucidará en las instancias que corresponda.

Fuente: Red Uno, Erbol