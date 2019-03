Ricardo Centurión: “Quiero jugar un Mundial, pero si me mando estas cagadas es imposible”

Ricardo Centurión pelea contra sus propios fantasmas. Esos mismos a los que identifica y por los que quiere dejar de culpas a agentes externos: “Ya hace seis años que debutaste, loco. No busques más excusas”, se reclama en la charla con TyC Sports como si hablara frente a su espejo. Ese que le devuelve una imagen que por ahora no le gusta y quiere cambiar.

En un reportaje, el jugador que se encuentra actualmente relegado en Racing, admite su responsabilidad en el incidente que le costó una nueva postergación.

“Yo estaba fastidioso -recordó- por no estar en el once inicial contra River. Capaz el Chacho me vio con cara de orto o fastidioso. Y bueno, después me tocó entrar y todos sabemos lo que sucedió. Es un trago muy amargo porque Chacho no se merecía que yo lo empujara”.

Centurión trató de contextualizar el momento en que se produjo la agresión al entrenador. “Yo salí del banco de suplentes para la entrada en calor y me puteaban hasta los mudos. Es inevitable cargar con eso. Sé que uno tiene que aguantar porque es profesional, pero también es persona, y me la terminé agarrando con el que no me la tenía que agarrar”, admitió.

También mostró esperanzas en mejorar a futuro. “Tengo ganas de arreglar las cosas y de que todo se ponga en su lugar, más allá de que siga o no en Racing. Estoy bien, tranquilo”.

Pero más allá de su ilusión, reflejó que ya no tiene más margen de error si quiere progresar en su carrera. “Hay cosas que no supero, que por ahí no me hacen feliz. Lo material, o muchas cosas que prefiero a veces no tenerlas. Como jugador sí tengo claro que quiero jugar en las mejores ligas y jugar un Mundial. Pero si me mando estas cagadas es imposible…”, admitió con absoluta sinceridad.

clarin.com / Argentina