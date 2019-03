Rodríguez y Quispe desafían a Evo y Alvaro debatir plan de gobierno en idioma nativo

Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría firmaron un acuerdo con Bolivia dice No, rechazaron que solo el MAS tenga programa de gobierno.

Bolivia dice No acordó una alianza con los diputados Santamaría y Quispe. Foto: ANF

La Paz, 25 de marzo (ANF).- El diputado Rafael Quispe y el candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No, Edwin Rodríguez, en la suscripción de su acuerdo político, desafiaron al binomio del gobernante MAS: Evo Morales y Álvaro García Linera, a debatir en idioma aimara o quechua, rumbo a las elecciones nacionales de 2019.

Quispe rechazó que el MAS sea el único partido político que tiene un plan de gobierno, y desafió a los mandatarios a debatir en idioma nativo los programas de gobierno en todos los espacios de los medios de comunicación.

“Les desafío desde un portero hasta Evo Morales debatir planes y programas en cualquier radioemisora. Me gustaría debatir con García Linera o con Evo Morales, hablando desde el primer idioma nativo, con ellos quiero debatir, porque yo soy aimara”, afirmó Quispe.

Por su parte, el candidato a la vicepresidencia, Edwin Rodríguez, se sumó a la propuesta de Quispe “ratificamos, siguiendo la palabra a Rafael, nuestro desafío abierto y público al señor Evo Morales y al señor Álvaro García Linera que debatamos todos nuestros programas en nuestro idioma, si es en aimara se lo paso a Rafael (…) y si es en quechua debatirán conmigo”, afirmó.

Rodríguez cargó con el tema y si no se sienta “y si mana munankachu (si no va a querer) y “maula qanqha, si va a ser cobarde, no se va a sentar (a debatir) hasta el último día de la campaña le vamos a desafiar”.

Acoto que la garantía de ser indígena es haber vivido, haber amado y haber practicado los usos y costumbres, “el que nace en un ayllu jamás se olvida de hablar su idioma”, reiteró el legislador y candidato a la vicepresidencia por Bolivia dice No.

La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) certificó que el presidente Morales es aimara y quechua hablante, así se inscribió como candidato presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral.

En el caso del vicepresidente presentó un certificado, de la misma entidad, que establece que aprobó el curso de “aimara básico”. El certificado señala que cumplió las 140 horas requeridas mediante una “modalidad virtual” entre el 12 de julio y el 22 de septiembre de 2016.

“García Linera se ha sacado su cartoncito, pero ni siquiera habla (aimara); yo he ido al cuartel, él no ha ido al cuartel, pero tiene libreta (del servicio militar), aunque truchito, pero tiene”, afirmó Quispe en medio de aplausos de la militancia de Bolivia dice No con la que firmó un acuerdo, junto al diputado Wilson Santamaría.

