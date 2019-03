Senador Ortiz: “Los pro chilenos son los que nos llevaron al fracaso en La Haya”

El senador de Demócratas, Óscar Ortiz quien participó en Chile de importantes encuentros políticos como presidente de la Unión de Partidos de Latinoamérica (UPLA), ocasión que aprovechó para señalar que “Bolivia no va a renunciar al mar, porque necesitamos la salida al mar.

La Haya supone el fin de un ciclo, quizás de una era, pero no es el momento de pasar página ya que para pasar este ciclo tenemos que conocer la verdad, los responsables de la derrota en La Haya tienen que asumir su responsabilidad”.

Ortiz agregó que el presidente Morales, el vocero y el equipo jurídico son los responsables del fracaso.

Cuando se le dijo que el presidente de Diputados lo calificó de prochileno por su presencia en estos días en Chile,

“Los pro chilenos son los que nos llevaron a este fracaso en La Haya, quienes le han propinado el golpe más duro a la reivindicación marítima desperdiciando 100 años de gestiones diplomáticas… no dan la cara, no rinden cuentas, no dan una explicación al pueblo boliviano”, respondió el candidato por Bolivia Dice No.

Fuente: Prensa Demócratas