Sexo, poder y secretos en el Vaticano: hablamos con el escritor que ha desvelado el otro lado oculto del clero

—Usted investiga si efectivamente tres de los últimos cuatro papas eran, al menos, homófilos.

—Yo digo que hay rumores sobre al menos tres papas, rumores muy serios sobre Pablo VI, Juan Pablo I y Benedicto XVI. En el libro he escrito todo lo que he podido recopilar sobre ellos en este sentido. En cualquier caso, esto es algo que en el Vaticano sabe todo el mundo. Y la gente creyente… lo sabe. Cuando la Iglesia tiene discursos que son hoy en día irracionales sobre el preservativo, sobre las mujeres, sobre el matrimonio… Cuando la mayoría de la población vive de manera distinta a lo que dice la Iglesia, y esta continúa obsesionada con un discurso que no tiene sentido, porque hay 20.000 curas acusados de abusos sexuales, creo que la gente sabe que existe un problema. Ahora tendrán un libro que les presentará un análisis sistemático de todos los países y de cinco papados para entender qué ha sucedido.

Francesco Lepore fue durante mucho tiempo uno de los curas preferidos del Vaticano. Era joven y seductor, incluso “sexy”, a la vez que un intelectual culto. Durante el día traducía los documentos oficiales del papa al latín y contestaba las cartas dirigidas al santo padre. También escribía artículos culturales para L’Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano.

—Tengo un buen recuerdo de ese periodo —me dice Lepore—, pero el problema homosexual seguía ahí, más apremiante que nunca. Tenía la impresión de que mi propia vida ya no me pertenecía. Además, no tardé en sentirme atraído por la cultura gay de Roma: empecé a ir a clubes deportivos, primero a los heterosexuales, pero se supo. Cada vez celebraba menos misas, salía vestido de calle, sin sotana ni alzacuello, y acabé dejando de ir a dormir a Santa Marta. Mis superiores, informados de todo, quisieron cambiarme de destino, quizá para alejarme del Vaticano, y fue entonces cuando monseñor Stanislaw Dziwisz, el secretario personal del papa Juan Pablo II, y también el director de L’Osservatore Romano, donde yo escribía, intervinieron a mi favor, logrando que me quedara en el Vaticano.

Yo seguía muy agobiado por mi doble vida, por esa hipocresía desgarradora —cuenta Lepore—. Pero me faltaba valor para liarme la manta a la cabeza y renunciar al sacerdocio.

El sacerdote planeó cuidadosamente su revocación, tratando de evitar el escándalo.

—Era demasiado cobarde para dimitir. De modo que me las arreglé para que la decisión no tuviera que tomarla yo. Según su versión (confirmada por los cardenales Jean-Louis Tauran y Raffaele Farina), optó “deliberadamente” por consultar páginas gais con su ordenador desde el Vaticano y dejar su sesión abierta, con artículos y webs comprometedores.

—De sobra sabía que todos los ordenadores del Vaticano estaban sometidos a un control estricto y que no tardarían en descubrirme, como efectivamente ocurrió. Me convocaron, y el asunto se despachó con rapidez: no hubo proceso ni sanción. Me propusieron volver a mi diócesis y ocupar allí un cargo importante. Lo rechacé.

El incidente se tomó en serio, y no era para menos, tratándose del Vaticano. El cardenal Tauran, “que estaba muy triste por lo que acababa de pasar”, recibió a Francesco Lepore:

—Tauran me regañó cariñosamente por haber sido tan ingenuo, por no haber sabido que “el Vaticano tiene ojos en todas partes” y me dijo que debía haber sido más prudente. ¡No me hizo ningún reproche por ser gay, solo por haberme puesto en evidencia! Fue así como acabó todo. Meses después salí del Vaticano y definitivamente dejé de ser cura.