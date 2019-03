Strongman en desarrollo, Nace el ‘Strong-Bol’, una liga nacional

Medio centenar de ‘strongman’ y ‘strongwoman’ se darán cita en el Cambódromo este sábado 16 de marzo para dar inicio a una seguidilla de torneos de fuerza en su máxima expresión.







Cuando se conoce que Europa y EEUU llevan practicando el Strongman hace más de cincuenta años, el primer pensamiento que viene es que Sudamérica, más aún Bolivia, están lejos de alcanzar a titanes mundiales. No obstante, un grupo de atletas nacionales pretenden masificar este deporte con la realización de la primera versión del “Strong-Bol”, una liga que, por el momento, constará de tres fechas en este año (dos se realizarán en Santa Cruz) y tiene el objetivo de atraer nuevos valores y adeptos, asimismo, ponerse en la palestra para que las marcas inviertan en este deporte. La cita será el próximo sábado 16 de marzo en el Cambódromo a partir de las 16:00, habrá “strongman” (hombres) y “strongwoman” (mujeres), quienes competirán para ganar puntos y así convertirse en el hombre y la mujer más fuerte de Bolivia.

Una iniciativa de titanes. “A nivel sudamericano, el equipo más completo y pesado es el de Bolivia. Tenemos una camada de chicos y chicas que, si bien están en pleno desarrollo, tienen capacidades para participar a nivel internacional”, dijo Cristian Quiroga, el hombre más fuerte del país. “Nos juntamos con otros exatletas de strongman para llevar a otro nivel este deporte y así fomentar su práctica en el país, de ahí nació la idea de hacer una liga y se llama Strong-Bol”, acotó Quiroga. El primer paso para el desarrollo está dado; tener a la mano iniciativas que puedan llevarse adelante, además, contar con la capacidad de realizarlas con estándares internacionales.

“Lo primero que hemos hecho es categorizar el evento. En mi época, hace siete años, nos hacían competir en una misma categoría, entonces vos ibas y perdías porque no podías igualar a los demás. En el Strong-Bol tendremos siete categorías para evitar esos problemas”, comentó Rafael Rodríguez, exstrongman y primer boliviano en competir en Europa. “La categorización de la prueba motiva a nuevos atletas que quieren iniciar o tienen un corto recorrido en este deporte”, añadió Rodríguez.

Repartiendo los pesos. Según la organización, habrá alrededor de medio centenar de deportistas en las siete categorías que buscarán un lugar en el podio. En varones, la primera será hasta 90 kilogramos, luego vendrá hasta 105kg y hasta más 105kg. Un lugar especial los strongman que ya no practican el deporte a nivel élite y esa será la master veteranos, donde se confirmó la presencia de Eddy Nina, seis veces conquistó el título del hombre más fuerte de Bolivia, y el propio Rodríguez. “Los más pesados nos mediremos en la más de 105kg, es un reto para todos porque vendrán de Argentina y Chile unos atletas que levantan pesos abismales”, afirmó Quiroga. Como se pretende fomentar este deporte para todos, se dispuso de tres categorías para las mujeres; hasta 6kg, hasta 82kg y más 82kg.

Manda un guiño a las marcas. En la esfera internacional existe campeonatos de Strongman que reparten hasta 350 mil dólares en premios y eventos en los que se invierten un millón y medio de dólares. Tal es el caso de la “Champions League de Strongman”, la misma que cuenta con 16 etapas y se celebran en distintos países, en su mayoría en Europa. “Cuando competí en la Champions de Cozumel (México) fue impresionante, lo hicieron al lado de la playa y durante todo el día hubo espectadores. El Gobierno de Quintana Roo se hizo cargo del evento para promocionar sus lugares turísticos. Había también marcas que aportaron con los equipos e hicieron un movimiento grande en torno a los medios”, fueron las palabras de Quiroga. Al cruceño no le caben dudas que el Strongman es un deporte espectáculo para llegar a masas y que a la gente le gusta ver a atletas fornidos que levantan llantas o mueven camiones. “Como todo deporte, tiene su arte y técnica mover un camión, pero a las personas les gusta que lo movamos. Es un deporte que permite mezclar la técnica con el show y eso podría interesarle a las marcas”, manifestó el strongman.

No solo bastan los eventos. Para desarrollar un deporte es importante tener un lugar para practicarlo y ese es uno de los retos que afrontan los impulsores del strongman boliviano. “En Santa Cruz tenemos solo un gimnasio que cuenta con los equipos adecuados y el personal calificado para este deporte. No se puede practicarlo a la ligera porque podés fregarte con una lesión de por vida”, señaló Cristian. Lo más cercano a un gimnasio de fuerza son los que practican CrossFit, no obstante, Quiroga mencionó que solo algunos podrían llevar adelante este deporte: “Ves que en todos lados hay CrossFit y se sabe de personas que se lesionaron y no pueden sanar. Hemos conversado con algunos gimnasios para que puedan sumarse y ofrecer a sus clientes el aumento de la fuerza”.

Por su parte, Rodríguez afirma que es un reto mantener un gimnasio de strongman, ya que la gente no conoce este deporte. “En Sucre contamos con un gimnasio especializado, los equipos prácticamente hemos sido los deportistas quienes los hemos comprado”, agregó el capitalino.

“Hay que seguir el ejemplo de los demás países, en Argentina tienen lugares especializados para este deporte y lo han ido desarrollando. Yo competí en Tucumán y gané la primera fecha del Grand Prix y vi cómo trabajan ellos”, argumentó Quiroga.

'La montaña', el strongman más conocido del planeta

El islandés Hafthor Julius Bjornsson “La Montaña” es conocido como el Hombre más fuerte del mundo, además de batir varios récords mundiales es uno de los protagonistas de la exitosa serie “Juego de Tronos”. Uno de sus recientes logros lo consiguió en el Arnold Strongman Classic en levantamiento de pesas, tras hacer 476 kilogramos en peso muerto, toda una bestialidad que le permitió convertirse en el hombre con una mejor marca en esta prueba.

Fuente: eldia.com.bo