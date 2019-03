Técnico Miguel Ángel Portugal: “Para nosotros es importantísimo ganar el partido contra Boca Juniors”

A cinco días del debut de Wilstermann en la Copa Libertadores 2019 ante Boca Juniors (martes 5 de marzo), el técnico aviador, Miguel Ángel Portugal, habló con Los Tiempos y reconoció que ese cotejo es vital para sus aspiraciones de avanzar en la justa internacional. En cuanto al torneo local, admitió su molestia por los últimos resultados, porque las cosas no le están saliendo como esperaba.

— ¿Cómo cree que está el equipo de cara al debut en la Copa Libertadores?

— Física y mentalmente, creo que llegamos bien. Hemos tenido mucho cuidado en tener a todos los jugadores disponibles. Afortunadamente, los tenemos a todos disponibles y no tenemos lesionados, para intentar sacar el mejor equipo para competir ante uno de los grandes de Sudamérica.

— ¿Cree que los jugadores estuvieron más distraídos pensando en la Libertadores?

— Pienso que ellos no quieren estar distraídos, pero inconscientemente el jugador lo está. Me ha pasado a mí cuando era futbolista. Inconscientemente su mente está en el partido grande, quizá nos ha pasado un poco en estos encuentros en casa, ante Guabirá y Destroyers, porque nosotros esperábamos llegar a esta previa del partido con Boca con los puntos ganados, y llegar con 19 puntos. Queríamos enfocar el partido con Boca Juniors con todas las de la ley y con todos los jugadores disponibles. Sí, hemos logrado tener a todos los futbolistas disponibles, pero no hemos conseguido tener esos cinco puntos más.

— ¿Cómo lograr avanzar en la Copa, en un grupo tan difícil?

— Dentro la estrategia que debemos seguir, es importantísimo ganar el partido contra Boca, no va a ser fácil, todo el mundo lo sabe, porque luego tenemos tres partidos fuera. Es un poco como una montaña rusa, tenemos que darlo todo en el primer partido, ganarlo e ir con ese colchón de puntos a jugar los tres partidos de fuera.

— ¿Es posible sacar puntos en condición de visitante?

— Todo es posible, no es fácil, pero es posible, por qué no, pero todo empieza en ganar el partido con Boca. Que en ese cotejo nos focalicemos y concentremos bien para ganar los tres puntos.

— ¿Cómo levantar los ánimos en el equipo tras los malos resultados?

— Es distinta competición, porque cuando nombras Boca, River o Sao Paulo, algunos de los grandes de Sudamérica, al jugador no necesita que lo mentalicen, está suficientemente mentalizado y motivado. Mis jugadores están muy metidos en este partido, lo hemos estado siempre. Quizás ese foco que hemos puesto a veces en demasía en este partido nos ha jugado malas pasadas con estos dos encuentros previos.

— ¿Ya tiene en mente el equipo para enfrentar a Boca?

— Lo tengo en mente, he intentado ir dosificando los esfuerzos de los jugadores que tengo para que lleguen a este encuentro con los minutos necesarios jugados, pero sin pasarnos. La verdad, creo que llegamos muy bien.

— ¿Los futbolistas con más minutos de juego podrían ser los elegidos ante Boca?

— Pues posiblemente sí, es una apreciación buena, porque generalmente lo ideal es que los jugadores lleguen con la mayor cantidad posible de minutos sumados, pero sin pasarnos, son los que más posibilidades tienen para jugar el partido, eso está claro.

— ¿Cómo vive Portugal el día del partido?

— Lo vivo como un día grande, como lo será para todos. Sabemos de las dificultades que vamos a encontrarnos, Boca tiene un gran plantel, pero sabemos también de las dificultades que ellos se pueden encontrar aquí. Nosotros somos un plantel que va a luchar a tope, la mentalidad y la motivación es grande, y aunque el equipo argentino pueda considerarse superior, tenemos armas que pueden anular ese potencial.

— ¿Portugal tiene cábalas?

— No tengo nada de cábalas, me gusta vivir los partidos, día a día, sin cábala alguna, normal.

— ¿Cómo manejar los nervios?

— Soy una persona que a veces aparenta bastante calma, tranquilidad, pero llevo casi 25 años entrenando y no hubo ningún partido que no haya tenido un cosquilleo en el estómago, y pienso que es bueno. Yo creo que el cosquilleo en el estómago es porque estás incentivado y motivado para todo.

En estos encuentros, cuando llegue el día, hay que tener tranquilidad, cabeza fría, pero a veces el cosquilleo por dentro te intranquiliza, tenemos que tener la calma y la seguridad para afrontarlo como lo que es, un partido grande.

“ME ENCANTA JUGAR LA LIBERTADORES”

“Siempre me ha encantado jugar la Copa Libertadores, siempre dije que quería volver a Sudamérica para jugar este torneo, por eso estoy aquí también. Wilstermann se pone en contacto conmigo, a mí me agrada porque van a jugar la Copa Libertadores, y para mí también es un reto volverla a jugar”.