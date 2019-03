TERSA: Se rescindió el contrato con la esposa del concejal Siñani

Vladimir Gutiérrez, ejecutivo de la firma administradora del relleno sanitario, informó que Medrano Strelli trabajó en esa empresa desde 2012 como abogada externa.

El gerente general de TERSA, Vladimir Gutiérrez, informó que esa firma rescindió el contrato con Maricruz Medrano Strelli -esposa del concejal Fabián Siñani- quien prestó sus servicios como abogada a la mencionada empresa.

“(El contrato) ya no lo estamos aplicando, desde el momento que salió la denuncia, la doctora (Medrano) nos dijo que ya no quiere causar ningún inconveniente y nosotros también hablamos con ella y como TERSA hemos planteado de que no haya una relación contractual, estamos buscando otro abogado”, confirmó Gutiérrez, quien explicó que el último trabajo que realizó Medrano Strelli para la empresa fue una conciliación, en diciembre.

El 18 de febrero, legisladoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunciaron a su esposo, el concejal Siñani, por un supuesto favorecimiento a TERSA, administradora del relleno sanitario de Alpacoma. Medrano Strelli prestó sus servicios en esa firma -según Gutiérrez- desde 2012.

El concejal Siñani, alto dirigente de SOL.bo, aliado de Comunidad Ciudadana, admitió que su esposa trabajó para TERSA, pero como abogada externa, y mencionó que sólo se ocupaba de casos laborales de la empresa.

Frente a esa declaración, la diputada oficialista Betty Yañíquez denunció que entre Siñani, en calidad de secretario del Concejo Municipal, y su esposa hubo intercambio de notas oficiales sobre un trámite relacionado a uso de suelos en los predios de la Curva de Holguín.

El 7 de marzo, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia contra Siñani por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Según el portal de SOL.bo, Siñani afirmó que en las denuncias del MAS en su contra hay un trasfondo político que busca dañar la imagen del alcalde Luis Revilla, y aseguró que en todo momento actuó en apego a la ley y a las normas ediles.

Por otro lado, el ejecutivo de TERSA, Gutiérrez, aseguró que Medrano Strelli era abogada externa y que fue contratada antes de que su esposo fuera electo como concejal de La Paz por la agrupación ciudadana SOL.bo.

“Ella era una abogada externa, porque nosotros no tenemos abogados dentro de la empresa, porque no tenemos mucha complicación legal básicamente”, aseguró Gutiérrez, quien agregó que Medrano Strelli tenía un “contrato específicamente puntual, por trabajo. Si nosotros no le dábamos más trabajo, que haya un trámite con el banco ya no había nada, ya no hacía nada”.

El ejecutivo de TERSA también mencionó que el contrato con Medrano Strelli se suscribió conforme a lo que establecen las normas, pues entregaba facturas por todos los trabajos realizados.

“Y eso está registrado en Impuestos Nacionales. Los montos no eran millonarios, se le pagaba 4.000 bolivianos, máximo; creo que algunas vez le pagamos 5.000 y algo de un servicio específico”, indicó Gutiérrez, quien recordó que en una oportunidad un obrero les inició un proceso laboral y Medrano Strelli consiguió que la empresa quede liberada; por ese servicio le pagaron una determinada suma y en contrapartida, ella les entregó una factura.

Gutiérrez insistió en que Medrano realizó trabajos como abogada externa y prueba de ello -subrayó- es que el personal de TERSA “ni siquiera la conocía”.

“Incluso en la ch’alla, agasajo por Navidad, la doctora nunca ha participado, no era persona de planta. Pueden preguntar a los obreros, a los ingenieros”, dijo.

Notificarán a Siñani la próxima semana

La concejala Mavel Machicado, del MAS, informó ayer que la próxima semana se notificará a su colega Fabián Siñani, para que presente sus descargos ante la Comisión de Ética del Concejo.

“Entre el martes o miércoles de la próxima semana se le presentará la notificación a Siñani”, dijo.

Machicado explicó que el jueves llegó a su despacho la resolución del “auto de apertura” del proceso contra Siñani, y anunció que la Comisión de Ética sesionará el lunes para preparar la notificación que se entregará a Siñani.

La pasada semana, las diputadas Betty Yañíquez, Valeria Silva y Sonia Brito, del MAS, presentaron una denuncia sobre una supuesta “red de tráfico de influencias y de corrupción” en la Alcaldía de La Paz, que se genera a partir de la relación de Siñani y su esposa.

La concejala indicó que una vez sea notificado Siñani tendrá cinco días para presentar sus descargos.

“Vamos a esperar esos tiempos y según procedimientos vamos a hacer el análisis de toda la documentación que se ha presentado para establecer responsabilidades”, acotó. (ABI)

Fuente: paginasiete.bo