The Internet Archive quiere salvar el contenido de Google Plus

Desde hace años muchos hemos creado colecciones, páginas y comunidades en Google Plus que, dentro de pocos días, desaparecerán para siempre, cual recuerdos de replicantes en Blade Runner.

Son varios los proyectos que quieren ayudar a que podamos importar ese material. Hace pocos días hablamos del sistema de importación de MeWe, donde hemos creado un grupo para que los seguidores de Google Plus puedan seguir informados sobre lo más relevante en el mundo de la tecnología.

Pero ahora no se trata de ninguna red social que quiere importar nuestro contenido de Google Plus, se trata de, nada más y nada menos, que de The Internet Archive, un proyecto que ha ayudado desde hace mucho tiempo a mantener vivo el contenido que desaparece en la red de redes.

Internet Archive y ArchiveTeam dicen que están trabajando para preservar las publicaciones públicas en la plataforma antes de que desaparezcan para siempre, y para ello han comenzado sus esfuerzos para archivar las publicaciones utilizando scripts para capturar y realizar copias de seguridad de los datos en un esfuerzo por preservarlos. Los equipos dicen que sus esfuerzos solo abarcarán las publicaciones que actualmente están disponibles para el público, es decir, no podrán realizar copias de seguridad de las publicaciones que están marcadas como privadas o eliminadas.

Si algún usuario no desea que se guarde su contenido, solo tienen que eliminar su cuenta antes, pero también han indicado un procedimiento para solicitar la eliminación de contenido específico. Las discusiones que se guarden tienen un límite de 500 comentarios, y siempre como HTML estático. Por otro lado, las imágenes y el video no se conservarán a resolución completa.

Fuente: wwwhatsnew.com