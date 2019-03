Todas las autoridades se aplazan, pero los cruceños ven a Percy como el más veraz, sincero y responsable

Aventaja por un punto a Rubén Costas, que el año pasado encabezada la lista. Ambos bajaron respecto a 2018

EL DEBER

Cuando Jerjes Justiniano, ex rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dio a entender que a Percy Fernández se le perdona todo “porque es un camba auténtico o en extinción”, no tenía ni idea de que la Universidad que comandó en los 80, estaba levantando un estudio que -en el lado político, no en el lado de violencia contra la mujer- terminaría por corroborar lo que él dijo y levantó tanto polvo.

Según la encuesta del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Gabriel René Moreno, Percy Fernández es la autoridad más veraz, sincera y responsable para los cruceños. La pregunta 18 del estudio apuntó a ver si las autoridades tienen una personalidad veraz, sincera y una conducta responsable acorde a sus funciones asignadas y el mejor parado de esta pregunta fue Percy.

En realidad, todos se aplazan con un promedio de 36 sobre 100, 11% menos que en 2018, pero el alcalde es el mejor parado de la comparación, con un 45%; eso sí, siete puntos menos que en 2018.

Un punto más abajo y cediéndole el primer lugar está el gobernador Rubén Costas, que ha bajado 12% respecto a la misma medición del año pasado. Evo Morales también bajó, del 41% al 35% y está aún por debajo de la percepción que se tiene del comandante departamental de la policía (38%) y del comandante de la octava división de Ejército (37%). De todas formas, Fernández y Costas, que comparten con Evo Morales en ser las autoridades que más tiempo llevan en el ejercicio del poder de manera continua, están en el rango de ‘algo confiable’, mientras que Morales baja un peldaño a ‘poco confiable’

Para Luis Andia, ‘el fenómeno Percy’ se explica en lo generacional. Cree que el votante del alcalde es mayor de 40 años y, las nuevas generaciones, lo rechazan.

Para Franz Flores, el blindaje del alcalde cruceño se debe a que se muestra genuino, como es, sin vendajes y en este momento algo que el ciudadano critica es el doble discurso, decir que se amplía la democracia cuando no se respeta la voluntad de un referendo, por ejemplo, o mostrarse como renovación cuando se ha sido presidente. “Probablemente se valore de Fernández que se muestre como una persona genuina”, dice.

Para Elisa Saldías, la gente va a lo concreto, a lo que hace, sin juzgar los resultados. Pone como ejemplo el haber decidido plantarse frente a los ambulantes o las escuelas y las calles asfaltadas. “Ven lo concreto, lo inmediato”, explica Saldías.

Hay un dato que parece corroborar la hipótesis de Saldías: Percy tiene el mismo puntaje que su gestión. Para el 45% de los consultados, la Alcaldía tiene “un servicio oportuno, cuidadoso, son creíbles, se interesan por los usuarios y tienen instalaciones y equipos adecuados”.

