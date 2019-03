Una mujer con dos úteros tiene mellizos un mes después de dar a luz a un hijo

La mujer tuvo mellizos apenas un mes después de dar a luz a su primer hijo (EFE/Daniel Pockett)

Arifa Sultana tiene 20 años y vive en un pequeño pueblo rural de la provincia de Khulna, en el sureste de Bangladesh. Arifa fue madre a finales de febrero y dio a luz a un niño en el Hospital Universitario de Khulna, pero apenas un mes después del parto sintió dolor y pinchazos en el estómago, por lo que fue de nuevo al hospital, esta vez al Ad-din de la provincia de Jessore.

Lo que descubrieron allí dejó a todos los presentes boquiabiertos. Arifa tiene dos úteros y estaba embarazada de mellizos en el segundo, aunque tanto ella como los médicos lo desconocían. Rápidamente la ingresaron y llevaron a cabo una cesárea de urgencia para sacar a los dos bebés, que nacieron sin complicaciones.

La doctora Sheila Poddar explica a la BBC que “cuando llegó la paciente, le hicimos una ecografía y descubrimos que había dos gemelos. Nos quedamos muy sorprendidos. Nunca había visto algo igual antes”. Arifa tuvo mellizos, un niño y una niña, y los apenas 60 euros que gana su marido al mes pueden tener la explicación a esta anómala situación.

Cambio de hospital

Arifa Sultana y su marido no han explicado por qué cambiaron de hospital y no fueron al mismo en el que dieron a luz por primera vez. Lo que sí se sabe es por qué nadie se dio cuenta de que llevaba 3 niños en su vientre y no sólo uno: “Son muy pobres y nadie le había hecho una prueba de ultrasonidos antes de dar a luz a su primer hijo, por lo que no sabía que tenía otros dos gemelos”.

Los médicos hicieron la cesárea a Arifa para extraerle a los dos bebés y, después de cuatro días de reposo, recibió el alta el pasado lunes 25 de marzo: “Tanto ella como los dos bebés están muy sanos”, explica la doctora Poddar.

El ginecólogo Christopher Ng explica que el útero didelfo, que es como se denomina el hecho de tener dos úteros, “no es tan raro como la gente piensa. Si se realiza una exploración previa, sería muy obvio ver dos úteros”.

La mujer no sabía que llevaba tres bebés (EFE/Esteban Biba)

El hecho de que esta pareja sea de origen humilde explica la situación: “Estas personas viven en una zona más rural y es posible que no tengan acceso a la exploración por ultrasonido. Es probable que tres óvulos fueran fecundados al mismo tiempo durante su período fértil, por lo que hubo tres embriones”.

Fuente: elconfidencial.com