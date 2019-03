Vaca: “Nos faltaron jugadores y en Oruro es complicado”

El histórico mediocampista de la academia aseveró que las bajas en el equipo repercutieron en la dolorosa derrota ante San José (5-1).

“Nos faltaron jugadores y jugar acá en Oruro es complicado”, apuntó el mediocampista de Blooming, Joselito Vaca, sobre la dolorosa derrota de 5-1 que sufrió un disminuido Blooming ante San José, el miércoles en el estadio Jesús Bermúdez.

La academia jugó con seis ausencias de su equipo titular. No llegó al partido, el brasileño Rafinha que tuvo un problema dental. Por su lado, la academia no contó con todo su potencial porque el arquero Rubén Cordano, el lateral Roberto Fernández, los volantes Paúl Arano, José Vargas y el atacante Leonardo Vaca, estuvieron con la selección nacional.

“Vinimos a buscar un buen resultado pero las cosas no nos salieron y lamentablemente las cosas no se pudo”, explicó Vaca antes de la instrucción de no dar declaraciones por parte el cuerpo técnico de Blooming.

Sobre el partido, Vaca fue autocritico en mencionar que el equipo alternó le faltó retener más pelota para ahogar la iniciativa a los santos. De la misma, apuntó que no se pudo generar ocasiones de gol para complicar a San José y lograr los goles para aspirar a un empate.

Fuente: diez.bo