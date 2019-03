Vice a estudiantes: Antes los gobiernos solo venían a El Alto para matar a sus papás

El vicepresidente Álvaro García Linera también aludió a la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón, dijo que a pesar de los Bs 800 millones que tiene de presupuesto no se ven los beneficios en la urbe alteña.

El vicepresidente Álvaro García Linera con el estudiante. Foto: Twitter Vicepresidencia.

La Paz, 10 de marzo (ANF).- El vicepresidente Álvaro García Linera dirigiéndose a estudiantes de colegio manifestó que en el pasado, los gobiernos, antes de Evo Morales, solo llegaban a la ciudad de El Alto para “matar” a sus padres y madres; y que “esos” pretenden volver a gobernar el país, por lo que pidió a los vecinos que debatan qué hacer para evitar su retorno.

“Cuando ustedes nacían El Alto era ciudad de quinta categoría, nadie se acordaba de El Alto, solo venían a El Alto para matar a sus papás, a sus mamás y a sus tíos. Con el presidente Evo, El Alto se está convirtiendo en ciudad de primera categoría”, dijo el mandatario.

Apeló a los hechos de febrero y octubre de 2003 para advertir que existen candidatos como Carlos Mesa que pretenden volver a gobernar el país; Mesa fue vicepresidente del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada durante los dos momentos de crisis política en esa gestión.

García Linera incluso pidió a los estudiantes escribir a mano en 10 páginas, los hechos que sucedieron en febrero y octubre de 2003, encomendó a la ministra de Culturas, Wilma Alanoca recoger los trabajos.

Para rememorar esos hechos, convocó a uno de los estudiantes a quien le preguntó: ¿Qué ha pasado en El Alto el año 2003? Has recuerdo qué ha pasado el 2003; entonces, el joven de 17 años dijo: “Según lo que me han contado mis papás, vino la catástrofe del gas causada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en esa época (…) aja y Carlos de Mesa como vicepresidente, por supuesto”.

Una parte de su discurso estuvo orientado a expresar su preocupación ante la posibilidad de que el candidato presidencial, Carlos Mesa, favorito en diferentes encuestas de intención de voto, retorne al Gobierno.

No dudó en expresar esta preocupación a los vecinos que se dieron cita al acto de entrega de 82 viviendas en el Distrito 7 de la urbe paceña, en ese contexto los exhortó a reflexionar y debatir las acciones para evitar el retorno de candidatos que gobernaron en el pasado.

“Tengo la preocupación vecinos que esos que provocaron la muerte de alteños (…) esas personas quieren regresar. Quieren regresar para que no haya gas para El Alto, para que no hagamos avenidas, para quitarles el Juancito Pinto”, afirmó.

“Eso me preocupa mucho y mi pedido a los dirigentes vecinales (es que) debatan, debatan qué vamos a hacer para impedir (que retornen), (para) que no se acaben las rentas, los bonos, para que no nos quiten el gas, qué vamos a hacer debatan eso, por favor”, sostuvo.

Por otra parte, sin mencionar de manera literal la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón, dijo que a pesar que el Gobierno transfiere 800 millones de bolivianos a ese municipio, no percibe que se esté haciendo gestión.

Dijo que realizó una caminata hasta llegar al lugar del acto y pudo ver tristemente gran cantidad de basura en las calles, cuadras de calles de tierra, sin pavimento o enlosetado. “Lo único que ha llegado es el gas, el presidente (Evo Morales) ha mandado el gas, esa es nuestra responsabilidad”.

“No me estoy inventando, he caminado, he visto la basura (…). Poco pavimento, poco enlosetado, la mayoría tierra, tierra. No tiene alcantarillado, botan las aguas servidas”, sostuvo.

“El presidente Evo aparte del gas y de las calles, deja a la Alcaldía 800 millones de bolivianos y no estoy viendo que beneficie a los vecinos, dejo en conocimiento de los vecinos para que debatan”, insistió la autoridad, aunque dijo que “no quiere pelearse con nadie”, por lo que no aludió directamente a la alcaldesa Chapetón.

Anticipó que destinarán más recursos económicos para la urbe alteña para mejorar los barrios, y en ese contexto pidió a las juntas vecinales establecer sus prioridades para la ejecución de los proyectos que el Gobierno va a lanzar.

