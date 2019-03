Viceministro Machaca se ocultó 5 meses por no dar pensiones a su hijo, dice expareja

El viceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca, decidía cuándo y cuánto dinero depositar para los gastos de su hijo, contó su expareja. Según la denunciante, de 25 años, durante cinco meses, cuando vivía la etapa más crítica del embarazo, la autoridad desapareció y abandonó a su familia.

La expareja de Machaca conversó ayer con medios de comunicación en las instalaciones del grupo feminista Mujeres Creando, instancia donde ella acudió para pedir ayuda. En el lugar, la joven se encontraba detrás de un lienzo para proteger su identidad. En el lienzo que la tapaba se leía la siguiente inscripción: “La asistencia familiar no es una limosna”.

“En el periodo más crítico, el último trimestre de embarazo y los dos primeros meses de vida del niño, no se tiene registrado en los extractos bancarios de la víctima ningún apoyo económico, mucho menos moral”, sostuvo ayer Heydi Gil, abogada de la organización que patrocina legalmente a la joven de 25 años.

La joven presentó la denuncia por el abandono de la autoridad hacia su hijo este lunes en Mujeres Creando.

En una entrevista con Página Siete, la mujer contó que mantuvo una relación con el viceministro de Interculturalidad durante dos años y que cuando quedó embarazada, él la abandonó para luego negarse a pagar la asistencia del niño que, además, tiene problemas de salud.

La investigación realizada por el servicio social de justicia de Mujeres Creando revela que Machaca depositó 24.000 bolivianos en total. El monto se otorgó en distintas cantidades 250, 300 y hasta 2.500 bolivianos y de forma esporádica. “Cuando él veía conveniente y cuanto él veía conveniente”, indicó Gil.

El viceministro depositó estos montos de dinero desde el 25 de enero de 2017 hasta el 13 de marzo del mismo año, es decir el cuarto, quinto y sexto mes de gestación de su expareja; luego, desapareció por cinco meses y volvió a hacer un depósito en septiembre de 2017.

“Sabemos que el sueldo de un viceministro es ostentoso y la madre de su hijo vive de cuidadora en un cuarto en El Alto. Como Mujeres Creando estamos pidiendo 3.000 bolivianos de asistencia”, agregó Gil.

La víctima contó ayer que Machaca la amenazó en más de una oportunidad con quitarle a su hijo si lo denunciaba.

“Incluso llegó a decirme que no tenía dinero porque estaba manteniendo a una amante (…) Luego se hizo el loco, me decía que no tenía tiempo, luego me bloqueaba las llamadas”, relató.

Añadió que la autoridad la amedrentó al ostentar el poder que tenía por ser parte del actual Gobierno. “Tengo mucho miedo, él maneja magistrados y jueces, sabemos cómo es eso, por bebida y dinero, la justicia toma el color que uno quiere”, dijo.

Gil aseguró que sobre Machaca caerán cuatro procesos, uno por asistencia familiar y los otros por violencia psicológica, debido a las amenazas; violencia económica, por el abandono; violencia sexual, porque pedía favores sexuales a cambio de darle dinero a su expareja.

El miércoles, Machaca negó las acusaciones de su expareja y aseguró tener comprobantes de una entidad bancaria que prueban que él no debe asistencia familiar. La autoridad mencionó que la organización representada por la feminista María Galindo busca mellar su dignidad como padre y autoridad. Ante esa situación, el viceministro de Interculturalidad anunció la presentación de una querella contra este colectivo.

Las agresiones y los antecedentes del caso

Los insultos Según la trabajadora social de Mujeres Creando, la expareja de Rodolfo Machaca denunció que fue víctima de agresión psicológica por parte de la autoridad. “Le decía: ‘ya no te quiero, ya no me sirves, yo estoy para otras mujeres’, es decir la menospreciaba”, sostuvo Gutiérrez.

Desesperación La denunciante contó que su madre le recomendó que obedezca a Machaca en todo lo que le pida, “mientras le ayude con dinero” para el niño. La víctima dijo que en más de una oportunidad la autoridad le ocultó que tenía trabajo y dinero para evitar cancelar los gastos del niño.

Proceso El viceministro de Interculturalidad anunció el miércoles un proceso legal contra Mujeres Creando que apoya la denuncia de su expareja, quien lo acusa de no cumplir con la asistencia familiar de su hijo con discapacidad.

Respuesta La representante de Mujeres Creando, María Galindo, dijo: “Nosotros sólo queremos que el viceministro cumpla con su deber. La asistencia familiar no es una limosna que él tiene que pagar cuando se le ocurre, el monto que se le ocurre y además de eso, exigir a cambio de ese dinero intimidad sexual, eso no puede ser”.

