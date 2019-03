Richard Arispe Carrasco

No cabe duda que la desesperación de ver como no logran conquistar al electorado, no aparecen en las encuestas y porque se cae a pedazos la candidatura presidencial de UCS llevó al invitado a liderar del partido de Johnny Fernández a lanzar sus últimos estertores y patadas de ahogado. Proponer armar a las mujeres para frenar los femenicidios, es igual que decir no importa quienes mueran, lo importante es que hayan muertos.

Creo que la propuesta de Cárdenas es discriminatoria, los hombres también deberían tener el derecho de defenderse con armas antes sus potenciales agresoras, ¿no?

Las féminas quieren utilizar armas contra sus cónyuges, ¿estarán preparadas para su uso, estarán decididas a ser sentenciadas por asesinato?. ¿Dónde guardarán el arma, debajo de la almohada, de dónde saldrá el dinero para las armas? ¿Dónde pasarán clases de tiro al blanco, etc.?

La mujer que genera vida y es el menos agresivo de los seres, no podría tirar del gatillo para hacerle un grave daño a su familia o a sus propios hijos.

Creo que todos los partidos políticos no tienen ni la mínima idea de cómo lidiar con este grave problema. Recién escuchábamos la trasnochada propuesta de un ministerio de la mujer. Bueno entonces también pensemos en un ministerio para el hombre. ¿Acaso no todos somos iguales ante la ley?. Ya escuchamos nuevamente las propuestas de cumbres de seguridad, más leyes y más discursos infructuosos. Así están los grandes políticos bolivianos, perdidos entre propuestas vacías y demagógicas.

Antes de pensar en propuestas fuera de la ley y la lógica. Víctor Hugo el pistolero, debería pensar en los factores que se deben controlar para no generar más violencia: el consumo de alcohol, el consumo de drogas y la circulación de armas. Cárdenas quiere echar más leña al fuego en vez de frenar más muertes.

No se puede promover la violencia y la muerte con el único fin de obtener algunos votos. Al parecer la propuesta armamentística, le salió el tiro por la culata.

